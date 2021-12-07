Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговоры

США могут передать Украине часть техники, которая предназначалась для Афганистана.
Украина попросила США передать часть американских вооружений, которая ранее предназначалась Афганистану до захвата там власти Талибаном из-за риска агрессии РФ.
Как пишет Foreign Policy, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.
Чем США могут вооружить Украину
Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.
Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщения о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты в настоящее время изучают возможность оказания дальнейшей военной помощи Украине.
Возобновление Нормандского формата
Лидеры государств и правительств пяти государств (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.
"Пять глав государств и правительств поделились своим анализом напряженности между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Лидеры государств напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках так называемой "нормандской" группы под эгидой Франции и Германии.
Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре агрессию против Украины. Они призвали Россию снизить уровень напряженности.
Российская угроза: позиция Британии
Аналогичное сообщение распространила канцелярия премьер-министра Британии.
Лидеры призвали Россию снизить уровень напряженности и подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.
"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД "Группы двадцати" и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы", - заметили на Даунинг-стрит.
Политики "подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом" российских угроз и агрессии.
"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - отметили в канцелярии Джонсона.
Как информировали в канцелярии Джонсона, политики "договорились вновь провести разговор после беседы президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным во вторник".
Читайте также"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФ
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина.
Условлено, что телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится после переговоров между президентами США и России.
Читайте еще:
- Украина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы
- Украина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с Байденом
- Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и Путина