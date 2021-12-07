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Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговоры

7 декабря 2021, 07:56
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США могут передать Украине часть техники, которая предназначалась для Афганистана.

ВСУ
Украина просит у США больше вооружений / Штаб ООС

Украина попросила США передать часть американских вооружений, которая ранее предназначалась Афганистану до захвата там власти Талибаном из-за риска агрессии РФ.

Как пишет Foreign Policy, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Чем США могут вооружить Украину

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.

Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщения о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты в настоящее время изучают возможность оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Возобновление Нормандского формата

Лидеры государств и правительств пяти государств (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.

"Пять глав государств и правительств поделились своим анализом напряженности между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Лидеры государств напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках так называемой "нормандской" группы под эгидой Франции и Германии.

Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре агрессию против Украины. Они призвали Россию снизить уровень напряженности.

Российская угроза: позиция Британии

Аналогичное сообщение распространила канцелярия премьер-министра Британии.

Лидеры призвали Россию снизить уровень напряженности и подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.

"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД "Группы двадцати" и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы", - заметили на Даунинг-стрит.

Политики "подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом" российских угроз и агрессии.

"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - отметили в канцелярии Джонсона.

Как информировали в канцелярии Джонсона, политики "договорились вновь провести разговор после беседы президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным во вторник".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина.

Условлено, что телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится после переговоров между президентами США и России.

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