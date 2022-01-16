Вторжение России: посол Украины попросил главу МИД Германии срочно предоставить оружие

Украина просит оружие у Германии из-за угрозы вторжения России / Facebook/mod.mil.rus

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой, чтобы Берлин срочно одобрил поставки оружия в Украину. Данное обращение Мельник аргументировал угрозой вторжения РФ.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что об этом посол заявил накануне ее визита в Киев и Москву.

Мельник утверждает, что нежелание или отказ от поставок оружия "очень разочаровывает и огорчает".

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины относительно того, кто настоящий товарищ", - подчеркнул Мельник.

Посол добавил, что коалиционное соглашение между СДПГ, "зелеными" и СвДП предусматривает ограничительную политику по экспорту оружия. Речь идет о запрете поставок оружия в кризисные районы.

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"Но этот политический документ не является Библией. И сейчас мир стоит перед самой большой опасностью огромной войны посреди Европы, худшей с 1945 года. Государственности Украины угрожает президент РФ Владимир Путин. Украинцы имеют право на самооборону", - сказал Мельник.

Также он отметил, что в уголовном законодательстве Германии "неоказание помощи" рассматривается, как преступление.

"Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение",- резюмировал он.

Вторжение России в Украину

The New York Times 7 января опубликовало новую карту с войсками РФ у границ Украины. СМИ писало, что россияне стянули около 100 тысяч войск к украинским кордонам и окружили государство с трех направлений.

Позже американская разведка узнала о сценарии, согласно которому Москва готовит операцию по нападению на боевиков в ОРДЛО "под чужим флагом", чтобы создать повод для военного наступления на Украину. Отмечается, что россияне могут пойти на провокации за несколько недель до военного вторжение, которое может произойти в период с середины января по середину февраля.

Также США пригрозила Москве серьезными санкциями в том случае, если российское государство решит пойти на новую военную операцию против Украины.

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