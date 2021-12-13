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Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине

13 декабря 2021, 07:16
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Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией, заявил министр обороны.

Алексей Резников
Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия НАТО в Украину / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников, который ранее призвал украинцев быть готовыми защищать свою страну, заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России.

По словам Резникова, Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, признав это оружие нелетальным, передает Financial Times.

"Они все еще строят газопровод Северный поток-2 и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо", – сказал Резников.

Министр обороны добавил, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Резников также сказал, что он "оптимистично настроен" на получение ракет и другого оборонного вооружения от США и других западных партнеров после переговоров с коллегами.

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Financial Times уточняет, что позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, отвечающее за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Резников, со своей стороны, добавил, что опасения западных союзников противостоять Путину с позиции силы, по его мнению, ошибочны.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – заявил он, отметив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

Как сообщал Главред, "Зеркало недели" со ссылкой на источники писало, что передача Украине купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок заблокирована немецким представителем в наблюдательном совете Агентства по поддержке и поставке (NSPA).Украинская сторона уже поднимала этот вопрос во время последнего визита Ангелы Меркель в Киев, но проблема не была решена.

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