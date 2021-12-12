В ФРГ блокируют передачу Украине нового оружия: СМИ раскрыли детали дипскандала

Берлин заблокировал передачу оружия Украине / pixabay

Передача Украине купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок заблокирована немецким представителем в наблюдательном совете Агентства по поддержке и поставке (NSPA).

Украинская сторона уже поднимала этот вопрос во время последнего визита меркель в киев, но проблема не была решена, пишет zn.ua со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что официальные объяснения этой позиции немецкой стороной так и не были предоставлены.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пояснил, что неформально были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.

Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, сказал Мельник.

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По его мнению, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс.

"Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена. И это очень плохо, ведь подобное морализаторство абсолютно странное, когда нам отвечают, что, дескать, это может быть использовано россиянами для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию Берлина в рамках N4. Это абсолютно нелогичные аргументы", - говорит украинский дипломат.

Мельник добавил, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для сдерживания агрессии и спасения жизни.

Ранее сообщалось о том, что в связи с наращивание войск РФ у границ Украины адмиистрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отправки Киеву военных советников, оборудования и вооружения.

В связи с угрозой новой военной операции России в январе-феврале 2022 года против Украины, США начали готовить новый пакет помощи.

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