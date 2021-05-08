На Донбассе ВСУ сбили российский беспилотник

Беспилотник российского производства сбили на Донбассе / Фото facebook.com/pressjfo.news

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) украинские военние сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, с начала этого года значительно увеличилось количество случаев применения российско-оккупационными войсками беспилотников. Целями таких действий являются проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств.

С начала мая 2021 года военнослужащие сбили два таких летательных аппарата.

"Первый такой случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, 6 мая вблизи поселка Гранитное огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник противника, который вел воздушную разведку. Этот БПЛА также был российского производства и находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

"Зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на востоке Украины", - отметили в штабе ООС.

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