На Донбассе ВСУ сбили российский беспилотник

С начала мая военнослужащие сбили два таких БПЛА. Эти беспилотники являются неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины.
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) украинские военние сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.
Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, с начала этого года значительно увеличилось количество случаев применения российско-оккупационными войсками беспилотников. Целями таких действий являются проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств.
С начала мая 2021 года военнослужащие сбили два таких летательных аппарата.
"Первый такой случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, 6 мая вблизи поселка Гранитное огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник противника, который вел воздушную разведку. Этот БПЛА также был российского производства и находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.
"Зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на востоке Украины", - отметили в штабе ООС.
Как сообщал Главред:
- Вооруженные силы Украины начали использование украинского беспилотного комплекса Windhover, который успешно прошел испытания и допущен к эксплуатации в военной отрасли.
- Коптер произведен одесским предприятием Spaitech, может служить для выполнения аэроразведки, картографирования местности с возможностью оперативно передавать информацию и получать географические координаты в режиме реального времени.
- Данные устройства украинские военнослужащие массово начнут получать в 2021 году.