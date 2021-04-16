В Турции ответили на истерику Лаврова по поводу продажи БПЛА Украине

Для Анкары не имеет значения, какой стране продавать свое вооружение.
В Турции прокомментировали заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее негативно оценил сотрудничество между Киевом и Анкарой в военно-технической сфере.
Для Анкары не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое вооружение, цитирует заявление неназванного дипломата турецкое издание Türkiye.
Таким образом в турецких дипломатических кругах объяснили поставку Украине ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.
При этом турецкий дипломат не исключил, что Турция может продать беспилотники и России, если Москва сделает соответствующий запрос.
"Ударные БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны", — заверил дипломат.
Читайте такжеАнкара объяснилась насчет поддержки сторон в конфликте Москвы и Киева
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров резко заявил, что Россия предостерегает Турцию и другие страны от "подпитки милитаристских настроений Украины".
Визит Зеленского в Турцию:
- После переговоров с Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины.
- Он подчеркнул, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.
- "Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган.
- Президент Турции также высказался в поддержку Минских соглашений и призвал снизить напряженность на Востоке Украины.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.