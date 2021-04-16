В Турции ответили на истерику Лаврова по поводу продажи БПЛА Украине

Поставки Bayraktar в Украину взбесили Сергея Лаврова / Baykardefence

В Турции прокомментировали заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее негативно оценил сотрудничество между Киевом и Анкарой в военно-технической сфере.

Для Анкары не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое вооружение, цитирует заявление неназванного дипломата турецкое издание Türkiye.

Таким образом в турецких дипломатических кругах объяснили поставку Украине ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

При этом турецкий дипломат не исключил, что Турция может продать беспилотники и России, если Москва сделает соответствующий запрос.

"Ударные БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны", — заверил дипломат.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров резко заявил, что Россия предостерегает Турцию и другие страны от "подпитки милитаристских настроений Украины".

Визит Зеленского в Турцию:

После переговоров с Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины.

Он подчеркнул, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.

"Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также высказался в поддержку Минских соглашений и призвал снизить напряженность на Востоке Украины.

Обострение на границе Украины и РФ: