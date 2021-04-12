Лавров взбесился после визита Зеленского к Эрдогану и предупредил Турцию

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко прокомментировал состоявшийся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, во время которого состоялись переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

В ходе пресс-конференции во время рабочего визита в Египет он заявил, что Россия предостерегает Турцию и другие страны от "подпитки милитаристских настроений Украины".

По его мнению: "Киевский режим может сорваться на безрассудные действия в погоне за рейтингом, это может плохо кончиться".

"Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом. Это неправда. Киев после той самой Революции достоинства, которая на самом деле была путчем, антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведёт войну со своим собственным народом, объявив их террористами. Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", - перечислил глава МИД РФ штампы российской пропаганды.

Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал заход кораблей ВМС США в Черное море.

"Проходы кораблей США в Чёрное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон в Украине", - добавил Лавров.

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Визит Зеленского в Турцию: