Эрдоган поддержал Крымскую платформу и раскрыл итоги переговоров с Зеленским

Реджеп Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.
Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма, передает агентство Анадолу.
"Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган по итогам встречи с Зеленским.
Президент Турции также высказался в поддержку Минских соглашений и призвал снизить напряженность на Востоке Украины.
Встреча закончилась подписанием документов между Украиной и Турцией, в частности, рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан и программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 года.
Президенты Турции и Украины на встрече в Стамбуле подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами.
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Переговоры Эрдогана с Зеленским:
- Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом накануне визита президента Владимира Зеленского в Турцию.
- По его словам, у Зеленского и Эрдогана будет возможность поговорить на эту тему.
- "Думаю, что независимо от любых разговоров Турция является стратегическим партнером, который полностью поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность, выступает за остановку войны на Донбассе, возвращение наших территорий и деоккупацию Крыма", - отметил глава ОП.