Эрдоган поддержал Крымскую платформу и раскрыл итоги переговоров с Зеленским

Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом / president.gov.ua

Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма, передает агентство Анадолу.

"Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган по итогам встречи с Зеленским.

Президент Турции также высказался в поддержку Минских соглашений и призвал снизить напряженность на Востоке Украины.

Встреча закончилась подписанием документов между Украиной и Турцией, в частности, рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан и программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 года.

Президенты Турции и Украины на встрече в Стамбуле подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами.

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Переговоры Эрдогана с Зеленским: