"Срочно обеспечить": Украина потребовала от ФРГ поставки вооружения

Украина хочет получить от Германии вооружение / pixabay

Берлин должен обеспечить поставки Киеву оборонительного вооружения, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что ФРГ несет моральную ответственность за будущее Украины, передает Der Spiegel.

"Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", — сказал он.

Посол Украины говорит, что Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

Мельник отметил, что нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.

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"Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений", — добавил он.

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Ранее сообщалось о том, что в связи с наращивание войск РФ у границ Украины адмиистрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отправки Киеву военных советников, оборудования и вооружения.

В связи с угрозой новой военной операции России в январе-феврале 2022 года против Украины, США начали готовить новый пакет помощи.

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