Полномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атаки

Джейк Салливан прокомментировал вероятность военного вторжения России в Украину / Фото Reuters

Предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

По его словам, Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину.

Салливан отметил, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

В частности, поводом для полномасштабного вторжения для России может стать инсценировка "нападения Украины на неподконтрольные территории на востоке страны", что будет использовано для наступления российских войск.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.

Реклама

Возможное вторжение России в Украину

8 января 2022 года американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся около 100 тысяч российских военных. В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

Свежая карта составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

При этом опрошенные NYT аналитики не смогли однозначно сказать, намерена ли Россия напасть на Украину. В то же время они отметили, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

11 января The New York Times написало, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне. Как отмечает издание, представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

Читайте также: