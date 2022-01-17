"Для самообороны": Британия поделится с Украиной противотанковым оружием

Британия поддержит Украину / МИД Украины

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что государство поставит Украине оружие. Речь идет о легких противотанковых системах.

Как пишет Reuters, об этом он сказал во время слушаний в парламенте.

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Уоллес.

Кроме того, британский министр пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон. Он планирует с коллегой из России обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, накануне стало известно о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой, чтобы Берлин срочно одобрил поставки оружия в Украину. Данное обращение Мельник аргументировал угрозой вторжения РФ.

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Вторжение России в Украину

The New York Times 7 января опубликовало новую карту с войсками РФ у границ Украины. СМИ писало, что россияне стянули около 100 тысяч войск к украинским кордонам и окружили государство с трех направлений.

Позже американская разведка узнала о сценарии, согласно которому Москва готовит операцию по нападению на боевиков в ОРДЛО "под чужим флагом", чтобы создать повод для военного наступления на Украину. Отмечается, что россияне могут пойти на провокации за несколько недель до военного вторжение, которое может произойти в период с середины января по середину февраля.

Также США пригрозила Москве серьезными санкциями в том случае, если российское государство решит пойти на новую военную операцию против Украины.

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