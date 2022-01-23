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Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружие

23 января 2022, 13:55

Украина разочарована отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения.

Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии помочь Киеву оружием / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ценит политическую поддержку Германии, но разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По его мнению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

"Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине", - сказал глава МИД Украины в интервью изданию Die Welt в воскресенье, 23 января.

По мнению Кулебы, это разочаровывает не только политиков, но и общественность.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне, как министру иностранных дел, от этого очень грустно", - сказал Кулеба.

Ранее канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что правительство его страны не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

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Также Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на эстонских и немецких официальных лиц, проблема связана с экспортом гаубицы Д-30.

В то же время Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.

viber
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