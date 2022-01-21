Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

Британия отправляет в Украину 30 элитных военнослужащих и 2000 единиц противотанкового оружия / Фото twitter.com/RoyalAirForce

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

"Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", - говорится в сообщении.

По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих. Они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.

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Кроме того, по данным издания, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным Sky News, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Журналист Джордж Эллисон из веб-сайта UK Defense Journal, посвященного оборонным новостям, опубликовал в Twitter замедленную съемку полетов, которые, по его словам, начались в понедельник.

Отмечается, что Великобритания отправила Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое его производители описывают как "первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом".

Читайте такжеБритания может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - TimesКак сообщал Главред, глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что государство поставит Украине оружие. Речь идет о легких противотанковых системах.

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - сказал Уоллес во время слушаний в парламенте.

Напомним, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуаци

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

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