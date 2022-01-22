Германия отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпиталь

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие.
Украина просит у Германии предоставить хотя бы бронежилеты для бойцов Сил территориальной обороны. Однако Берлин заявил о готовности развернуть полевой госпиталь.
"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ (Вооруженными силами Украины - ред.) готовы защищать Украину от нападения России", - написал посол Украины в Германии Адрей Мельник в Facebоok.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие. По ее словам, страна выделит 5,3 млн евро на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.
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Ламбрехт также добавила, что Германия предоставляла Украине респираторы, а также лечит тяжелораненых украинских военных в госпиталях Минобороны. Глава ведомства подтвердила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в связи с возможной агрессией Росиии, Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.
Кроме того, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что правительство его страны не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.
Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.
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