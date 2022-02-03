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РФ усиливает свои войска возле границ Украины: стягивает Искандеры и военных - CNN

3 февраля 2022, 09:42
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За последние пару месяцев в Maxar Technologies заметили расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 240 км от украинской границы.

российские военные, граница
Новые снимки свидетельствуют о повышении уровня боеготовности РФ / Коллаж Maxar Technologies, Reuters

Появилось больше свидетельств наращивания российской военной техники вокруг границ Украины. В частности, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных.

Как говорится в сообщении компании, которое цитирует CNN, развертывание российских войск "отражает повышенный уровень активности и готовности".

В Maxar отмечают, что за последние несколько месяцев они заметили расширение существующих российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 240 км от украинской границы.

Отмечается также, что новые снимки свидетельствуют о повышении уровня боеготовности РФ по сравнению с предыдущей серией снимков, опубликованной 19 января.

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В частности, в местах расположения войск в западных регионах России, в аннексированном Крыму и в Беларуси на снимках видны армейские палатки, что означает, что в полевые лагеря прибывает не только военная техника, но и личный состав. Также отмечается увеличение российской группировки в Беларуси. На снимках, в частности, видны российские ракетные комплексы Искандер.

Как известно, в Беларуси с 10 до 20 февраля должны пройти масштабные российско-белорусские учения Союзная решимость. Минобороны России подтвердило отправку туда российских военных и техники, в том числе с Дальнего Востока.

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Как сообщал Главред, 19 января журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что Россия завершает концентрацию войск у границ Украины и уже стянула к рубежам более 127 тысяч своих военных сил. В оборонном ведомстве допустили, что россияне могут нанести ракетные удары по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал не паниковать. Он напомнил, что ситуация остается непростой еще с 2014 года. Риск военного вторжения со стороны России не усилился, однако стало больше ажиотажа. Президент заверил, что государство работает над мирным урегулированием конфликта. Однако должна присутствовать и готовность к обороне своей страны.

29 января в России заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

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