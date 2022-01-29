Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной

В РФ заявили, что завершили проверку боеготовности войск Западного военного округа / Фото Reuters

В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что по возвращении организовано обслуживание вооружения и военной техники - пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

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Как сообщал Главред, 19 января журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что Россия завершает концентрацию войск у границ Украины и уже стянула к рубежам более 127 тысяч своих военных сил. В оборонном ведомстве допустили, что россияне могут нанести ракетные удары по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал не паниковать. Он напомнил, что ситуация остается непростой еще с 2014 года. Риск военного вторжения со стороны России не усилился, однако стало больше ажиотажа. Президент заверил, что государство работает над мирным урегулированием конфликта. Однако должна присутствовать и готовность к обороне своей страны.

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