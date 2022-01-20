Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границ

Журналист Newsmax Алекс Сальви обнародовал снимки, на которых видна российская армия возле границы.
Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение масштабов российских войск.
Как пишет Reuters, это наращивание военной силы является подготовкой к войне с целью помешать Украине присоединиться к НАТО.
Кроме того, журналист Newsmax Алекс Сальви также обнародовал снимки, на которых видна российская армия возле границы.
Так, журналист пишет, что Россия разместила свои силы:
- в Климово, который находится в 13 км от Украины;
- в Клинце - в 30 км от Украины;
- в Ельне - в 135 км от Украины;
- в Погоновом - в 165 км от Украины.
Россия усиливает войска и на Донбассе
В Минобороны Украины заявили, что Россия оказывает поддержку более 35 000 боевикам на Донбассе и разместила в оккупированных районах ОРДЛО около 3 000 своих военных. Неподалеку с украинской границей развернуты дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас россияне в три раза увеличили количество полетов, которые проводятся с целью разведывательной деятельности.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUlpic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
РФ может нанести ракетные удары
Как полагают в Минобороны, Россия может задействовать ракеты средней дальности с целью "уничтожения жизненно важных объектов". Об этом свидетельствует переброска россиянами дополнительных тактических групп оперативно-тактических комплексов Искандер. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в 500-700 километров. Они могут долететь и до Киева.
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