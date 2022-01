Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границ

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение масштабов российских войск.

Как пишет Reuters, это наращивание военной силы является подготовкой к войне с целью помешать Украине присоединиться к НАТО.

Кроме того, журналист Newsmax Алекс Сальви также обнародовал снимки, на которых видна российская армия возле границы.

Так, журналист пишет, что Россия разместила свои силы:

В Минобороны Украины заявили, что Россия оказывает поддержку более 35 000 боевикам на Донбассе и разместила в оккупированных районах ОРДЛО около 3 000 своих военных. Неподалеку с украинской границей развернуты дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас россияне в три раза увеличили количество полетов, которые проводятся с целью разведывательной деятельности.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUlpic.twitter.com/vU07gap7lh