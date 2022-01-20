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Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границ

20 января 2022, 20:30

Журналист Newsmax Алекс Сальви обнародовал снимки, на которых видна российская армия возле границы.

войска РФ
Спутниковые снимки войск РФ / Alex Salvi/Twitter Maxar

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение масштабов российских войск.

Как пишет Reuters, это наращивание военной силы является подготовкой к войне с целью помешать Украине присоединиться к НАТО.

Кроме того, журналист Newsmax Алекс Сальви также обнародовал снимки, на которых видна российская армия возле границы.

Так, журналист пишет, что Россия разместила свои силы:

  • в Климово, который находится в 13 км от Украины;
  • в Клинце - в 30 км от Украины;
  • в Ельне - в 135 км от Украины;
  • в Погоновом - в 165 км от Украины.
войска РФ

Россия усиливает войска и на Донбассе

В Минобороны Украины заявили, что Россия оказывает поддержку более 35 000 боевикам на Донбассе и разместила в оккупированных районах ОРДЛО около 3 000 своих военных. Неподалеку с украинской границей развернуты дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас россияне в три раза увеличили количество полетов, которые проводятся с целью разведывательной деятельности.

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РФ может нанести ракетные удары

Как полагают в Минобороны, Россия может задействовать ракеты средней дальности с целью "уничтожения жизненно важных объектов". Об этом свидетельствует переброска россиянами дополнительных тактических групп оперативно-тактических комплексов Искандер. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в 500-700 километров. Они могут долететь и до Киева.

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