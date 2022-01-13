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В России разразились резким обвинением в адрес Запада и отказались отводить войска от границ Украины

13 января 2022, 15:31

В Москве считают требование США по войскам возле украинских границ "абсолютно неприемлемым".

войска РФ
В России не видят перемещения своих войск по территориям других государств / Reuters

В России разразились заявлением о том, что Москва не собирается отводить войска от границ Украины, как того потребовали США. Россияне не намерены даже обсуждать такую возможность. В Кремле и вовсе считают, что это Запад, дескать, идет на эскалацию, а от РФ требует снижения напряженности.

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал о том, что США настаивают на отведении войск подальше от границ Украины, в то время как Россия, дескать, считает подобные требования "абсолютно неприемлемыми". По его словам, россияне не только не собираются отводить войска, но и не намерены даже обсуждать этот вопрос.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"Уже звучит не только про то, чтобы отвести (войска) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, (первый заместитель госсекретаря США Уэнди) Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - подчеркнул Лавров.

В Кремле обвиняют в эскалации ситуации Запад

Спикер президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия якобы не перемещает свои военные силы по территории других стран, поэтому требование Североатлантического альянса по деэскалации, дескать, считает несостоятельным.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - сказал он.

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Более того, в Кремле считают, что это якобы Запад идет на эскалацию, и в то же время требует от России снизить уровень напряженности.

"Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?" – добавил Песков.

Войска России у границ Украины

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали новую карту с войсками России у границ Украины. Фиксируется укрепление военного присутствия и окружение кордонов украинского государства с трех направлений. По их данным, россияне сконцентрировали у рубежей Украины около 100 тысяч войск.

На фоне присутствия военных подразделений РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО своим границам состоялись переговоры по безопасности между США и Североатлантическим альянсом и Россией.

По итогам переговоров Вашингтона и Москвы американский представитель Венди Шерман сказала, что Штаты не собираются гарантировать Москве нерасширения НАТО и отказ Украины от евроатлантической интеграции.

Делегат РФ, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако требует от США гарантий невступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

12 января состоялся Совет НАТО-Россия. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться Киевом и странами военно-политического блока. Организация не готова идти на компромисс с Москвой по поводу территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, которые могут вступить в НАТО. Также он призвал Москву вывести свои войска с территории данных государств.

Столтенберг также сказал, что НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в случае реализации планов России по военной операции против Украины. Альянс уже серьезно усилил свои позиции на восточном фланге после того, как Россия захватила Крым и Донбасс.

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