Украина в НАТО и вывод войск из Грузии с Молдовой: Альянс объявил России резкие условия Запада

Украина, Грузия и Молдова могут претендовать на вступление в НАТО - Столтенберг / УНИАН

В НАТО готовы к диалогу с РФ, однако у Москвы нет права на вето по интеграции государств в Североатлантический альянс. Только Украина и другие участники блока безопасности Запада будут решать, когда Киев сможет вступить в организацию. В Альянсе не готовы обсуждать вопросы, связанные с территориальной целостностью государств. Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

В ходе своего брифинга по итогам заседания Совета НАТО-Россия он сказал о том, что Россия не может блокировать политику Альянса по вопросу вступления новых участников и принимать решения относительно вступления в организацию Украины. Евроатлантическая интеграция Киева зависит от позиции украинского государства и стран, которые состоят в коллективном блоке безопасности Запада.

"Что касается членства и политики открытых дверей - все страны-участницы НАТО привержены тому, что только Украина и 30 стран-участниц будут решать, когда Украина может вступить в НАТО. И, конечно, у России нет права вето по этому вопросу", - сказал Столтенберг.

По его словам, страны Североатлантического альянса готовы к переговорам с Москвой, но не пойдут на компромиссы, связанные с территориальной целостностью Украины, Грузии и Молдовы. Они могут претендовать на вступление в НАТО и получение военной помощи.

"Страны НАТО готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на компромиссы по поводу территориальной целостности стран, их права на вступление в НАТО и на военную помощь", - добавил руководитель блока.

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Читайте также100 тысяч войск РФ у границ Украины и гибридный сценарий: США раскрыли планы Москвы против КиеваТакже он подчеркнул, что военные силы РФ присутствуют в Украине, Грузии и Молдове, но "размещены без согласования с правительствами этих стран, то есть их не приглашали". При этом государства уже призывали Москву вывести свои войска, и россияне должны выполнить это условие.

Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января проходят переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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