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Мощное укрепление НАТО в Европе и атака РФ на Украину: Альянс предупредил Москву об ответном ударе

12 января 2022, 18:16
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В НАТО готовы применять все необходимые меры для того, чтобы защитить союзников, сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг
НАТО стремится сохранить мир, а не спровоцировать конфликт - Столтенберг / Reuters

Если Россия пойдет на сценарий военной операции против Украины, Североатлантический альянс увеличит свое присутствие в Восточной Европе. После захвата Крыма и Донбасса блок провел крупнейшее укрепление своих позиций на востоке и если Москва пойдет в атаку на украинское государство, организация укрепит силы на восточном фланге. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В ходе своего брифинга по итогам Совета НАТО Россия он рассказал о том, что Альянс готов приложить серьезные усилия для того, чтобы защитить своих союзников.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал руководитель Альянса.

Глава НАТО напомнил о том, что военно-политический блок после того, как Россия захватила Крым и Донбасс, провел крупнейшее усиление своего военного присутствия на восточном фланге. В регионе развернуты силы быстрого региона и проводится воздушное патрулирование.

По его словам, если Россия запустит военный сценарий против Украины, коллективный блок безопасности Запада задумается о новом усилении своих позиций на востоке.

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"Мы не хотим, чтобы было недопонимание - НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонительные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем, чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Переговоры Запада и России по безопасности

На фоне концентрации войск России у границ Украины и обвинений российского государства в угрозах НАТО своим кордонам Запад и Россия проводят консультации, которые проходят в период с 10 по 13 января.

10 января состоялись переговоры по безопасности представителей Вашингтона и Москвы. Американский представитель Шерман сказала, что Штаты не собираются гарантировать Москве дальнейшее нерасширение НАТО и невступление Украины в Альянс. По ее словам, Россию ждут серьезные санкции в случае новой военной операции против украинского государства.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который представлял на переговорах РФ, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Впрочем, россияне требуют, чтобы Штаты гарантировали Москве невступление Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам дискуссии НАТО-Россия сделал заявление о том, что Москва не может блокировать политику Альянса по включению новых стран в НАТО. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова имеют право вступить в коллективный блок безопасности Запада. Россия должна вывести свои войска с территорий данных государств.

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