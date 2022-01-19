Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах России

Россия почти завершила стягивание войск к границам Украины - Минобороны / Reuters

Россия практически завершила концентрацию своих войск у границ Украины. В приграничных с украинским государством районах дислоцируются более 127 тысяч военных. Такие действия направлены на провокацию раскола Запада и снижение возможностей США гарантировать безопасность в Европе. Россияне также перебросили оперативно-тактические комплексы Искандер и могут использовать ракеты средней дальности с целью уничтожения стратегически важных объектов. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Как сообщает CNN со ссылкой на информацию, предоставленную ведомством, россияне завершают стягивание войск к границам Украины и сосредоточили у рубежей уже более 127 тысяч войск.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тысяч военнослужащих", - отметили в Минобороны.

Указывается, что маневры, которые осуществляет Россия, направлены на раскол Евросоюза с НАТО и являются попыткой ограничить способность США обеспечивать безопасность в Европе.

Реклама

Смотрите видео ТСН - РФ готовит повод для военного вторжения в Украину

Россия усиливает войска и на Донбассе

В Минобороны также уточнили, что Россия оказывает поддержку более 35 000 боевикам на Донбассе и разместила в оккупированных районах ОРДЛО около 3 000 своих военных. Неподалеку с украинской границей развернуты дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас россияне в три раза увеличили количество полетов, которые проводятся с целью разведывательной деятельности.

РФ может нанести ракетные удары

Как полагают в оборонном ведомстве, Россия может задействовать ракеты средней дальности с целью "уничтожения жизненно важных объектов". Об этом свидетельствует переброска россиянами дополнительных тактических групп оперативно-тактических комплексов Искандер. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в 500-700 километров. Они могут долететь и до Киева.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американский телеканал CNN ранее сообщил, что разведка США получила сведения, согласно которым Россия работает над подготовкой оперативной группы с целью нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе. Подобные действия должны стать мотивацией для военного вторжения России в Украину.Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениями

Спикер Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию разведки о том, что Россия может готовить провокацию с целью оправдания своей новой военной операции против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что войска России находятся на российской территории и остаются в приграничных с Украиной районах из-за якобы напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. Он назвал движение войск "мерами предосторожности".

Главред рекомендует: