В России заявили о новых военных учениях возле украинской границы

Маневры будут проходить в областях, которые расположены возле границы с Украиной.
В Минобороны России заявили, что перебрасывают в соседние с украинскими границами области военную технику и солдат, потому что будут проводить там военные учения.
На учения отправили около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ, пишет "Интерфакс".
Военные будут тренироваться на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях – эти области граничат с Украиной. Маневры будут проходить также в Смоленской области, которая расположена на расстоянии 100 километров от территории Украины.
Ранее The New York Times сообщил, что Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом Москвы, если она все же решит осуществить масштабное вторжение, подчеркивает издание.
В Администрации президента США считают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне из-за слишком мягкой зимы. По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается вязкой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление не раньше февраля – мороз Путину нужен, чтобы было легче перебрасывать тяжелую технику.
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