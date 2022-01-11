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США "по-тихому" выделили Украине 200 млн долларов военной помощи — CNN

11 января 2022, 08:56
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Решение было принято в конце декабря прошлого года на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

В конце 2021 года администрация президента США Джо Байдена без публичной огласки выделила Украине дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи.

Как написала в Twitter корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд, решение было принято на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины.

По ее словам, эту информацию подтвердили четыре источника.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", — написала Этвуд.

Как сообщал Главред, 8 января стало известно, что в США рассматривают возможность поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger. При этом высокопоставленный чиновник Государственного департамента США не смог раскрыть предполагаемый механизмах поставок вооружения в Украину.

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