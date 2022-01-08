Администрация Байдена собирается предоставить Украине зенитные ракеты Stinger - NBC

Администрация Байдена собирается предоставить Украине переносные зенитные ракеты Stinger - NBC / Фото Reuters

Соединенные Штаты работают с другими членами НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных украинским правительством, заявили нынешние и бывшие официальные лица. В Министерстве обороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут ее военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Такую информацию обнародовал NBC News со ссылкой на свои источники. Отмечается, что даже планируя дипломатические отношения с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному военному наступлению России в Украину, предупреждая, что любое нападение вызовет жесткие санкции в отношении Москвы и усиление военной поддержки Украины со стороны Запада.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к основному, заявили нынешние и бывшие официальные лица. Источник, знакомый с мнением украинского правительства, сказал журналистам, что Киев надеется на готовность администрации одобрить увеличение дополнительной помощи.

Помимо угрозы санкций, администрация предупредит Москву, что если российские войска захватят новые территории в Украине, Соединенные Штаты окажут поддержку бойцам украинского сопротивления и поддержат расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

По словам бывших американских чиновников, готовясь к переговорам с Россией, Белый дом сталкивается с хрупким балансированием, пытаясь снизить температуру, не поддаваясь российским угрозам бряцания оружием.

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По информации журналистов, Белый дом за последний месяц связался с рядом бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности и экспертов по России, чтобы обсудить свой подход к России и получить квалифицированную консультацию. Некоторые из этих официальных лиц, в том числе бывшие высокопоставленные офицеры и послы, призвали администрацию придерживаться жесткой линии, поддерживать единый фронт с европейскими союзниками, противодействовать российской пропаганде и избегать сигналов Москве о том, что она может добиться уступок для наращивания своих войск вокруг Украины.

Отмечается, что бывшие сотрудники службы национальной безопасности и высокопоставленные военные офицеры в своем письме президенту Байдену призвали Белый дом к дополнительным шагам, чтобы предотвратить новое вторжение России, вместо того, чтобы ждать, пока оно начнется.

В частности, они просят предоставить больше оружия Украине уже сейчас, направив Киеву ракеты Stinger и начав дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin с радарами для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжения для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", — цитирует издание текст письма.

Справка

"Стингер" (англ. Stinger — "жало", общевойсковой индекс FIM-92) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей - самолётов, вертолётов, БПЛА. Кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией "General Dynamics". Принят на вооружение в 1981 году.

Один из наиболее распространённых ПЗРК, состоящий на вооружении 30 государств, а также ряда национально-освободительных движений и террористических организаций. Количество произведённых ракет "Стингер" всех моделей превысило 70 тыс. штук, сообщает Википедия.

Напомним, ранее украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.сообщила, что в этом году США предоставят Украине дополнительную военную помощь по линии, которая не связана с 300 миллионами долларов, выделенными из американского бюджета. На базе данного направления Киев получает такие вооружения, как Javeline.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Штаты направили Украине новую партию вооружений с целью укрепления обороноспособности страны. Киев получил боеприпасы, корабли, противотанковые ракетные комплексы, оптические средства и другие вооружения.