УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Администрация Байдена собирается предоставить Украине зенитные ракеты Stinger - NBC

8 января 2022, 07:38

Ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут украинским военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Джо Байден
Администрация Байдена собирается предоставить Украине переносные зенитные ракеты Stinger - NBC / Фото Reuters

Соединенные Штаты работают с другими членами НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных украинским правительством, заявили нынешние и бывшие официальные лица. В Министерстве обороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут ее военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Такую информацию обнародовал NBC News со ссылкой на свои источники. Отмечается, что даже планируя дипломатические отношения с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному военному наступлению России в Украину, предупреждая, что любое нападение вызовет жесткие санкции в отношении Москвы и усиление военной поддержки Украины со стороны Запада.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к основному, заявили нынешние и бывшие официальные лица. Источник, знакомый с мнением украинского правительства, сказал журналистам, что Киев надеется на готовность администрации одобрить увеличение дополнительной помощи.

Помимо угрозы санкций, администрация предупредит Москву, что если российские войска захватят новые территории в Украине, Соединенные Штаты окажут поддержку бойцам украинского сопротивления и поддержат расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

По словам бывших американских чиновников, готовясь к переговорам с Россией, Белый дом сталкивается с хрупким балансированием, пытаясь снизить температуру, не поддаваясь российским угрозам бряцания оружием.

Реклама

По информации журналистов, Белый дом за последний месяц связался с рядом бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности и экспертов по России, чтобы обсудить свой подход к России и получить квалифицированную консультацию. Некоторые из этих официальных лиц, в том числе бывшие высокопоставленные офицеры и послы, призвали администрацию придерживаться жесткой линии, поддерживать единый фронт с европейскими союзниками, противодействовать российской пропаганде и избегать сигналов Москве о том, что она может добиться уступок для наращивания своих войск вокруг Украины.

Отмечается, что бывшие сотрудники службы национальной безопасности и высокопоставленные военные офицеры в своем письме президенту Байдену призвали Белый дом к дополнительным шагам, чтобы предотвратить новое вторжение России, вместо того, чтобы ждать, пока оно начнется.

В частности, они просят предоставить больше оружия Украине уже сейчас, направив Киеву ракеты Stinger и начав дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin с радарами для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжения для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", — цитирует издание текст письма.

Справка

"Стингер" (англ. Stinger — "жало", общевойсковой индекс FIM-92) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей - самолётов, вертолётов, БПЛА. Кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией "General Dynamics". Принят на вооружение в 1981 году.

Один из наиболее распространённых ПЗРК, состоящий на вооружении 30 государств, а также ряда национально-освободительных движений и террористических организаций. Количество произведённых ракет "Стингер" всех моделей превысило 70 тыс. штук, сообщает Википедия.

Напомним, ранее украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.сообщила, что в этом году США предоставят Украине дополнительную военную помощь по линии, которая не связана с 300 миллионами долларов, выделенными из американского бюджета. На базе данного направления Киев получает такие вооружения, как Javeline.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Штаты направили Украине новую партию вооружений с целью укрепления обороноспособности страны. Киев получил боеприпасы, корабли, противотанковые ракетные комплексы, оптические средства и другие вооружения.

viber
новости США военная помощь вторжение России Джо Байден зенитные ракеты
Сейчас вы просматриваете новость «Администрация Байдена собирается предоставить Украине зенитные ракеты Stinger - NBC». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиологаЧто нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияГороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлечения Большие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год ТиграБольшие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год Тигра Гороскоп на сегодня, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой периодГороскоп на сегодня, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой период Как почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способаКак почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способа
07:38

Администрация Байдена собирается предоставить Украине зенитные ракеты Stinger - NBC

06:33

Снижение уровня жизни и безрадостная перспектива: возможно ли в Украине экономическое чудомнение

06:10

Подобрать правильные слова и придать смысл страданиям: как поддержать человека в сложной ситуации

05:40

Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минутВидео

04:59

Как по следам на коже опознать серьезную болезнь печени - комментарий ученых

Реклама
04:57

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежет -21ºВидео

04:45

Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога

04:30

"Сами создаем идеальные условия": ВОЗ объяснила причину появления новых штаммов коронавирусаВидео

03:54

Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

03:33

Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьВидео

02:39

"Лукашенко №2" и захват части Казахстана: генерал рассказал, как Кремль "снимает сливки" с протестовВидео

01:43

Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови

01:10

Сахар резко подорожает: украинцам назвали новую ценуВидео

00:51

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

07 января, пятница
23:58

Мороз будет опасным: в Украине резко похолодаетВидео

23:56

"Убивали и насиловали": президент Казахстана поставил жесткий ультиматумВидео

23:51

Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

23:31

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандалВидео

22:57

Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажаВидео

22:47

"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

Реклама
22:42

Блинкен назвал тактику России для нападения на УкраинуВидео

22:20

80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежкахВидео

22:15

Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуВидео

21:55

"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"Видео

21:30

Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

21:14

"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

20:55

Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решилиВидео

20:18

Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - ЧопВидео

19:55

В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссераВидео

19:53

Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

19:43

Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

19:29

Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

19:25

Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявлениеВидео

18:55

Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годумнение

18:42

Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплатыВидео

18:41

Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

17:44

16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

Реклама
16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять