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Корабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания России

25 ноября 2021, 15:14
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Оружие любит тишину, поэтому разглашать дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Киев не будет, сказал Дмитрий Кулеба.

ВСУ
Украина получила от США оружие для укрепления обороноспособности государства / Штаб ООС

Соединенные Штаты Америки направили Украине новую партию вооружений, направленную на укрепление обороноспособности страны. Речь идет о боеприпасах, кораблях, противотанковых ракетных комплексах, оптических средствах и других вооружениях. Помощь предоставлена для сдерживания России от военного наступления. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в четверг, 25 октября, он рассказал о том, что Вашингтон остается главным партнером Украины в вопросах поставок вооружений. Военная помощь предоставляется для того, чтобы Киев смог защитить свое государство от возможной новой силовой операции России против Украины.

Что получили Вооруженные силы Украины от США

  • Боевые припасы
  • Корабли, среди которых также патрульные катера Island
  • Лодки и запчасти к ним
  • Легковые автомобили многоцелевого назначения и высокой проходимости
  • Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)
  • Средства радиоэлектронной и контрснайперской борьбы
  • Приборы ночного видения
  • Оптические средства
  • Средства связи
  • Медицинское имущество
  • Стрелковое оружие разных калибров.

При этом глава МИД уточнил, что Украина продолжает реализовывать мероприятия с целью укрепления обороноспособности страны, но подробно об этом распространяться не стал.

Читайте такжеУ Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТО"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану. Хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим то, что делает украинскую армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России и Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что России лучше не нападать на Украину, иначе Москве придется дорого за это заплатить. Дипломаты работают над тем, чтобы не допустить эскалации российско-украинского конфликта.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина является оплотом безопасности Запада. По его мнению, сотрудничество Киева и Вашингтона чрезвычайно важно для европейской обороноспособности в условиях давления России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков выдвинул обвинение Киеву в том, что украинские войска якобы намерены освободить оккупированный Донбасс при помощи силовой операции. Такие якобы планы в Москве считают "красными линиями". По его словам, подобному сценарию, дескать, способствуют поставки вооружений Украине со стороны НАТО.

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