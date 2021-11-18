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"Военная операция" на Донбассе – "красные линии" для Кремля: у Путина разразились угрозой Украине

18 ноября 2021, 22:04
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В Кремле заявили, что Москва принимает "решительные меры" на фоне якобы намерении Украины провести силовую операцию по освобождению Донбасса.

Песков
В Кремле обвинили НАТО в поставках вооружений Украине / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Украину в, дескать, планах по решению российско-украинского военного конфликта на Донбассе "силовыми методами". По его словам, меры, в которых Кремль обвиняет Киев, являются "красными линиями" для Москвы, и российские власти уже принимают "достаточно решительные меры".

В эфире Первого канала спикер Кремля сказал, что в России видят "процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО" в направлении российских кордонов.Читайте такжеНовые маневры войск РФ на Донбассе и у границ Украины: эксперт раскрыл планы Москвы и назвал сроки

Как утверждает он, Украина "накачивается натовскими вооружениями", а США и другие государства Североатлантического альянса, дескать, поставляют Киеву новейшие системы вооружения. Все это способствует тому, что "горячие головы" якобы могут пойти на реализацию силового сценария на Донбассе.

"Все это вдохновляет горячие головы в Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - сказал Песков.

Также Песков подчеркнул, что такие меры – это "красные линии" для Кремля. Поэтому Москва, дескать, реализует "достаточно решительные меры", которые фиксируются оппонентами России.

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Новый ультиматум Украине от Путина по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 15 ноября, подписал указ о поручении российскому Кабмину в 30-дневный срок реализовать меры, связанные с утверждением Москвой торговли с оккупированным Донбассом на официальном уровне. Речь идет о признании российским государством сертификатов товаров и услуг, которые произведены и выданы в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Указ предполагает, что Россия также должна обеспечить товарам из захваченных ОРДЛО доступ к государственным закупкам наравне с российской продукцией, и убрать квоты на их перемещения через границу РФ с оккупированным Донбассом. На такие продукты не будут распространяться санкции Москвы против Киева.

В документе подчеркивается, что указ Путина по ОРДЛО будет действовать до тех пор, пока не будут полностью реализованы Минские соглашения.

Спикер украинской делегации в ТКГ, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия вышла на новый этап гибридной войны против Украины и Запада. Это нарушение договоренностей в минском процессе и нормандском формате, в рамках которых стороны обязались отказаться от мер, направленных на отторжение ОРДЛО от Киева.

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