Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по Донбассу

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Александр Лукашенко заявил о том, что президент РФ Владимир Путин якобы предлагал вариант решения ситуациии на оккупированной Россией территории Донбасса.

Во время переговоров с Путиным президент РФ поставил условие провести на Донбассе выборы, сообщает Белта.

"Слушай, местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!", - сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что изначально старался "помогать" и нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал!. Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне. Пытался все сделать. Я ехал туда. Порошенко, он - я их убеждал всех", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия не согласна и никогда не согласится с тем, что она является стороной конфликта на Донбассе.

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - отметил хозяин Кремля.

Он говорит, что Россию часто обвиняют в неисполнении минских договоренностей, но сформулировать что конкретно, не могут.

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