В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе

Война на Донбассе / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей против Украины воюет несколько тысяч россиян.

"Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - рассказал Залужный.

А общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, которые ведут боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысяч человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.

"Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами", - подчеркнул он.

Залужный добавил, что оккупанты усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ на Донбассе.

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Обострение на Донбассе и применение ВСУ беспилотника Bayraktar

Волонтер Роман Доник 26 октября сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины подняли в воздух купленный у Турции беспилотник Bayraktar на Донбассе и нанесли удар по позициям российских гибридных войск. Данные действия стали ответом на обстрелы украинских позиций в районе Гранитного и привели к уничтожению вражеской пушки.

В штабе ООС подтвердили применение БПЛА Bayraktar на Донбассе. Украинские войска сообщили, что российские боевики совершили обстрел позиций ВСУ в направлении Гранитного. Ранения получили двое бойцов ООС, один из них погиб. В ответ украинские военные по приказу главнокомандующего войсками Залужного задействовали беспилотник.

Франция и Германия сделали заявление о том, что Париж и Берлин обеспокоены ситуацией, связанной с обострением конфликта на Донбассе, а также применением ВСУ беспилотника Bayraktar, и призвали стороны к стабилизации ситуации.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что БПЛА Bayraktar на балансе украинской армии уже полгода. Они размещены не только на Донбассе, но и в южных и северных регионах страны. Украина готова их применить даже в боевых условиях.

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