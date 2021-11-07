Боевики России атакуют ВСУ на Донбассе беспилотниками с гранатами: Украина готова к контрудару

Украина оставляет за собой право вести ответный огонь на Донбассе - ТКГ / Reuters

Российские гибридные войска на Донбассе в течение последних двух суток используют свои беспилотники с целью атаки позиций Вооруженных сил Украины. БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17(по два). Вчера украинцы сбили один вражеский беспилотник, а сегодня боевики сбросили с летательных аппаратов гранаты на украинские позиции. Киев указывает, что использование иностранных БПЛА запрещено Минскими соглашениями и договоренностями о перемирии.

Как сообщает пресс-служба делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, в субботу, 6 ноября, незаконные вооруженные формирования решили использовать БПЛА в направлении населенного пункта Болотенное, который находится в 22 километрах северо-восточнее Луганска. Один беспилотник был сбит украинскими войсками рядом с зоной видимости патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Читайте такжеВ ВСУ объявили о выводе войск Украины из Старомарьевки после гуманитарной акции

В воскресенье, 7 ноября, российские гибридные войска использовали два БПЛА на направлениях Саханка-Водяное и Пикузы-Гнутово. Боевики сбросили гранаты на украинские позиции.

В ТКГ также добавили, что использование иностранных беспилотников запрещено "Минском" и договоренностям о перемирии. При этом ВСУ оставляют за собой право вести ответный огонь в случае угрозы украинским военным и мирным жителям.

"Украинская делегация указывает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20 г., которые системно и грубо нарушают оккупационные войска. Также мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", - подчеркнули в делегации.

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Обострение на Донбассе и применение ВСУ беспилотника Bayraktar

Волонтер Роман Доник 26 октября сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины подняли в воздух купленный у Турции беспилотник Bayraktar на Донбассе и нанесли удар по позициям российских гибридных войск. Данные действия стали ответом на обстрелы украинских позиций в районе Гранитного и привели к уничтожению вражеской пушки.

В штабе ООС подтвердили применение БПЛА Bayraktar на Донбассе. Украинские войска сообщили, что российские боевики совершили обстрел позиций ВСУ в направлении Гранитного. Ранения получили двое бойцов ООС, один из них погиб. В ответ украинские военные по приказу главнокомандующего войсками Залужного задействовали беспилотник.

Франция и Германия сделали заявление о том, что Париж и Берлин обеспокоены ситуацией, связанной с обострением конфликта на Донбассе, а также применением ВСУ беспилотника Bayraktar, и призвали стороны к стабилизации ситуации.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что БПЛА Bayraktar на балансе украинской армии уже полгода. Они размещены не только на Донбассе, но и в южных и северных регионах страны. Украина готова их применить даже в боевых условиях.

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