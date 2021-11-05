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Амнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению Донбасса

5 ноября 2021, 08:59
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Москва вряд ли согласится на мирное разрешение конфликта на Донбассе, считает Арсен Аваков.

Арсен Аваков
Украина должна быть готова к проблемам в России, которые могут поспособствовать возвращению Донбасса – Аваков / УНИАН

Украина должна быть готова к освобождению отдельных районов Донбасса. Если Москва попытается найти компромисс, то Киеву следовало бы пойти на амнистию людей, которые работали в оккупационных администрациях, но не стреляли в украинских солдат и не воровали собственность. Россия вряд ли пойдет на уступки, однако нельзя исключать сценария дестабилизации внутри российского государства, которое позволит Киеву забрать свои территории. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что если вдруг россияне выступят с инициативой урегулирования конфликта на Донбассе, то украинской стороне нужно будет пойти на амнистию. Процедура должна распространяться на учителей, врачей, работников оккупационных администраций. Однако она не должна быть задействована в отношении лиц, которые стреляли в украинских солдат, устраивали репрессии и принимали участие в воровстве собственностиЧитайте такжеBayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе.

"Мы должны это взять и не допускать ошибок. Нужно сказать: "Ребята, я прощаю тех, кто пошел работать секретарем в райадминистрацию оккупационных властей". У меня нет претензий к докторам и учителям, которые работали в школе. У меня есть претензии к тем, кто стрелял в наших солдат, кто занимался репрессиями, воровал собственность в огромных ситуациях. Их не коснется закон о коллаборации", - считает Аваков.

По его словам, россияне вряд ли пойдут на мирный сценарий разрешения конфликта. Однако Украине нужно готовиться в любым сценариям, включая дестабилизацию ситуации в России, чтобы вернуть оккупированные территории.

"Их стратегия заключается в том, чтобы было, как было, нас постоянно это беспокоило. Но у нас есть дипломаты, пусть они занимаются всей этой риторикой. Но у нас есть и военные. Мы должны быть готовы к каким-то событиям. Вдруг Путин умер, а мы не готовы? Вдруг в России начинает происходить какой-то событийный ряд, который позволит нам максимально бескровно, давлением, забрать свои территории? Вот эти все вещи должны быть проговорены, положены в папку. И будет понимание", - подчеркнул Арсен Аваков.

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Возвращение оккупированного Донбасса в Украину

Бывший глава МВД Арсен Аваков ранее заявлял, что риторика о возвращении Донбасса в Украину исключительно политическим путем должна использоваться только дипломатами. При этом у армии должен быть сценарий военного освобождения оккупированных территорий.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для возвращения оккупированных Крыма и Донбасса нужно повысить обороноспособность и устойчивость страны. Киев намерен сделать ставку на военную дипломатию, которая будет реализовываться при поддержке министерства иностранных дел.

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