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Армия должна делать свою работу: Аваков рассказал, как освободить Крым и Донбасс

14 октября 2021, 15:48
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Политик не поддерживает позицию возвращения оккупированных Россией территорий только дипломатическим путем.

Аваков
Аваков назвал путь к освобождению оккупированных территорий Украины / УНИАН

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал свою первую колонку на "Украинской правде" на тему 2740-го дня защитников Украины, в которой раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".

"Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы – нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины. Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса", - отметил Аваков.

По его словам, тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем" касается только дипломатов. А вот армия, по его мнению, должна делать свою работу.

В частности, речь идет о наработанном сценарии освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Также Аваков считает необходимостью закрепления на государственном уровне Стратегии деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по его словам, это должен быть не просто документ, а "законодательно закрепленная роль и место каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе".

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля официально подал в отставку. Бывший глава МВД занимал данный пост более 7 лет.

15 июля Верховная Рада официально проголосовала за отставку Авакова. Решение поддержал 291 народный депутат.

На следующий день, 16 июля, Рада поддержала назначение главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Проголосовал "за" 271 парламентарий.

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ВСУ Арсен Аваков оккупация Донбасса деоккупация Крыма
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