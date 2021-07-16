Монастырский – новый глава МВД: Рада назначила замену Авакову

Назначение Монастырского новым главой МВД поддержал 271 депутат / Слуга Народа

Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сегодня, 16 июля, назначен новым министром внутренних дел.

В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля, за его назначение проголосовал 271 депутат.

Представление о назначении Монастырского новым главой МВД накануне было внесено в Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем. Для официального утверждения министра внутренних дел достаточно было 226 голосов.

Назначение Монастырского главой МВД - прямая трансляция заседания Рады

Справка

Что известно о Денисе Монастырском

Кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел предложил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля в ходе закрытого заседания фракции Слуга народа после того, как стало известно о заявлении Арсена Авакова, который подал в отставку.

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"Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление", - сказал нардеп.

Денис Монастырский – украинский политик и юрист. Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Родился в Хмельницком 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Является кандидатом юридических наук. В альма-матер возглавлял отдел во вопросам законопроизводства и научных экспертиз научно-исследовательской части. Был доцентом.

Денис Монастырский / РБК-Украина

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В 2007 году работал юристом в компании Hillmont Partners, спустя два года – в Global Ties KC, а в период с 2015 по 2017 годы был юристом в обществе с ограниченной ответственностью Лигал консалтинг.

Сооснователь и член правления Подольского молодежного культурного объединения В будущее через культуру. Выиграл конкурс Волонтер года в 2013 году.

Монастырский в 2019 году был представлен команде Зеленского как эксперт по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Верховной Раде VIII созыва он был помощником парламентария от Народного фронта Антона Геращенко – ближайшего соратника бывшего главы МВД Арсена Авакова.

Политик также был секретарем конкурсной комиссии, которая работала по отбору руководства Государственного бюро расследований. Эксперт реформирования правоохранительной и судебной системы общественной организации Украинский институт будущего.

В Верховную Раду IX был избран по списку партии Слуга народа – под №19. Монастырский возглавил в парламенте комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

Отставка Авакова с поста главы МВД