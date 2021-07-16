Монастырский – новый глава МВД: Рада назначила замену Авакову

Денис Монастырский назначен новым министром внутренних дел Украины 16 июля.
Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сегодня, 16 июля, назначен новым министром внутренних дел.
В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля, за его назначение проголосовал 271 депутат.
Представление о назначении Монастырского новым главой МВД накануне было внесено в Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем. Для официального утверждения министра внутренних дел достаточно было 226 голосов.
Назначение Монастырского главой МВД - прямая трансляция заседания Рады
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Что известно о Денисе Монастырском
Кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел предложил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля в ходе закрытого заседания фракции Слуга народа после того, как стало известно о заявлении Арсена Авакова, который подал в отставку.
"Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление", - сказал нардеп.
Денис Монастырский – украинский политик и юрист. Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Родился в Хмельницком 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Является кандидатом юридических наук. В альма-матер возглавлял отдел во вопросам законопроизводства и научных экспертиз научно-исследовательской части. Был доцентом.
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В 2007 году работал юристом в компании Hillmont Partners, спустя два года – в Global Ties KC, а в период с 2015 по 2017 годы был юристом в обществе с ограниченной ответственностью Лигал консалтинг.
Сооснователь и член правления Подольского молодежного культурного объединения В будущее через культуру. Выиграл конкурс Волонтер года в 2013 году.
Монастырский в 2019 году был представлен команде Зеленского как эксперт по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Верховной Раде VIII созыва он был помощником парламентария от Народного фронта Антона Геращенко – ближайшего соратника бывшего главы МВД Арсена Авакова.
Политик также был секретарем конкурсной комиссии, которая работала по отбору руководства Государственного бюро расследований. Эксперт реформирования правоохранительной и судебной системы общественной организации Украинский институт будущего.
В Верховную Раду IX был избран по списку партии Слуга народа – под №19. Монастырский возглавил в парламенте комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.
Отставка Авакова с поста главы МВД
- Издание НВ 13 июля сообщило о том, что Офис президента изучает возможность назначения секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел. В силовом ведомстве и лично Данилов не подтвердили, но и не опровергли такие сведения.
- Вечером того же дня украинские СМИ распространили информацию, согласно которой Рада 15 июля рассмотрит отставку Авакова с поста главы МВД, а сам министр уже написал соответствующее заявление. Позже такие сведения были официально подтверждены.
- В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Отставку министра поддержал 291 народный депутат. Авакова бессменно возглавлял министерство более 7 лет.
- 15 июля Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.