УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Монастырский – новый глава МВД: Рада назначила замену Авакову

16 июля 2021, 12:26

Денис Монастырский назначен новым министром внутренних дел Украины 16 июля.

Денис Монастырский
Назначение Монастырского новым главой МВД поддержал 271 депутат / Слуга Народа

Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сегодня, 16 июля, назначен новым министром внутренних дел.

В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля, за его назначение проголосовал 271 депутат.

Представление о назначении Монастырского новым главой МВД накануне было внесено в Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем. Для официального утверждения министра внутренних дел достаточно было 226 голосов.

Назначение Монастырского главой МВД - прямая трансляция заседания Рады

Справка

Что известно о Денисе Монастырском

Кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел предложил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля в ходе закрытого заседания фракции Слуга народа после того, как стало известно о заявлении Арсена Авакова, который подал в отставку.

Реклама

"Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление", - сказал нардеп.

Денис Монастырский – украинский политик и юрист. Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Родился в Хмельницком 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Является кандидатом юридических наук. В альма-матер возглавлял отдел во вопросам законопроизводства и научных экспертиз научно-исследовательской части. Был доцентом.

Денис Монастырский
Денис Монастырский / РБК-Украина

Читайте также"Иду на жертву": Монастырский согласился возглавить МВД вместо Авакова

В 2007 году работал юристом в компании Hillmont Partners, спустя два года – в Global Ties KC, а в период с 2015 по 2017 годы был юристом в обществе с ограниченной ответственностью Лигал консалтинг.

Сооснователь и член правления Подольского молодежного культурного объединения В будущее через культуру. Выиграл конкурс Волонтер года в 2013 году.

Монастырский в 2019 году был представлен команде Зеленского как эксперт по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Верховной Раде VIII созыва он был помощником парламентария от Народного фронта Антона Геращенко – ближайшего соратника бывшего главы МВД Арсена Авакова.

Политик также был секретарем конкурсной комиссии, которая работала по отбору руководства Государственного бюро расследований. Эксперт реформирования правоохранительной и судебной системы общественной организации Украинский институт будущего.

В Верховную Раду IX был избран по списку партии Слуга народа – под №19. Монастырский возглавил в парламенте комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

Отставка Авакова с поста главы МВД

МВД Верховная Рада новости Украины Денис Монастырский
Сейчас вы просматриваете новость «Монастырский – новый глава МВД: Рада назначила замену Авакову». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчикаВера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурорИнтимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор Нейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чащеНейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чаще Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнююСфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

Последние новости

12:30

В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли

12:26

Монастырский – новый глава МВД: Рада назначила замену Авакову Видео

12:21

В моду на лето 2021 ворвались романтичные летние комбинезоны Видео

12:05

Драка в Раде: нардепы пустили в ход кулаки прямо в зале заседаний Видео

11:46

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве: как выглядит жилье за $2 тыс. месяц Фото

Реклама
11:44

Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40° Видео

11:31

Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать Видео

11:20

Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

11:13

В Кабмине пообещали украинцам 2 миллиона доз американской COVID-вакцины Moderna и назвали сроки Видео

11:09

Избиение маленькой девочки и смерть ее отца: новые детали жуткой и запутанной истории под Днепром Видео

11:07

Шмыгаль назвал четыре страны ЕС, которые признали украинские COVID-сертификаты Видео

10:43

Сломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении Видео

10:18

Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции

09:34

Часть Европы залило и затопило: число жертв возросло до 81 человека Фото Видео

09:28

"Родители-ублю*ки": стало известно о покарании для нахамившей украинцам чиновнице из Черкасс Видео

09:00

Вступили в силу новые нормы языкового закона: что изменилось

08:41

В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста Видео

08:20

Коронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

08:02

Погода на сегодня: каким регионам повезет с дождями

07:59

"Вы – преступники": Шуфрич сцепился с соратником Порошенко в прямом эфире Видео

Реклама
07:25

Введут ли в Украине принудительную вакцинацию от COVID-19 мнение

07:12

Коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории - заявление ВОЗ Видео

07:10

Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада Видео

06:40

Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

06:33

День ангела 16 июля: как назвать ребенка по церковному календарю

06:20

Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой

05:46

Какой сегодня праздник 16 июля 2021: День бухгалтера и аудитора в Украине, Международный день змеи

05:28

Решение Зеленского и визит Кента в Украину: у Авакова раскрыли детали отставки главы МВД Видео

05:12

Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

04:58

Как накраситься в жару: эксперты раскрыли секреты летнего макияжа Видео

04:42

Союзники отвернулись от Украины: экс-представитель НАТО в РФ предупредил об опасности Видео

04:10

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки

03:29

Ученые рассказали, является ли пиво полезным для здоровья Видео

02:31

Марта Костюк взбудоражила фантазию в слишком откровенном облегающем наряде

02:12

Кофе снижает риск заражения коронавирусом - ученые

01:30

Какая диета спасет от опасного воспаления - ответ экспертов Видео

01:02

Ученые указали на неочевидный признак рака у мужчин Видео

00:25

Внебрачная дочь Путина похвасталась фото в купальнике Видео

15 июля, четверг
23:54

Канцлер Германии прибыла в Белый дом: переговоры Меркель-Байден стартовали Видео

23:14

Взрыв в Каменец-Подольском: из-за пьяного мужчины пострадали 6 людей, среди которых 4-летний ребенок

Реклама
22:53

"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег

22:49

В Минздраве рассказали, как будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках Видео

22:35

И бульдозер не помешал: в Виннице пара занялась любовью среди белого дня на стройке Видео

22:34

Названы два самых действенных способа защитить мозг от Альцгеймера Видео

22:00

Парламент запретил продажу медикаментов детям Видео

21:58

Шойгу заставил русских военных изучать статью Путина об Украине - СМИ Видео

21:22

Горная вода, камни и болото забаррикадировали дорогу: на Львовщине свирепствовала непогода Видео

20:53

Коронавирус Дельта в Украине: Минздрав назвал число подтвержденных случаев Видео

20:40

На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: часть дороги обрушилась

20:24

"Никаких решений без Украины": Зеленский сделал предупреждение Байдену и Меркель

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять