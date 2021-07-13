Арсен Аваков официально подал в отставку

Арсен Аваков больше 7 лет был министром МВД / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, во вторник, 13 июля, подал заявление об отставке. Заявление Авакова будет рассмотрено в ходе заседания Верховной Рады в четверг, 15 июля. Информация официально подтверждена.

О том, что Аваков подал заявление об отставке, сообщили сразу несколько средств массовой информации со ссылкой на собственные источники. В частности, издание Вести указывало, что документ, поданный министром в Раду, датирован 13 июля.

Информацию также подтверждало харьковское издание Newsroom.

"Арсен Аваков написал заявление на увольнение. Об этом 13 июля Newsroom сообщили собственные источники. Теперь Верховная Рада должна проголосовать за отставку харьковчанина", - указывают журналисты.

Также, как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал собеседник издания во фракции Слуга народа.

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Сведения подтвердили и источники журналиста Сергея Лещенко.

"Мои инсайдеры только что подтвердили информацию, что Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - написал он в своем Telegram-канале.

А теперь - официально: Аваков подал в отставку с поста главы МВД.

Напомним, информагентство УНН ранее сообщило, что Верховная Рада в четверг, 15 июля, рассмотрит вопрос отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины. Подробные детали журналисты не указали.

Назначение секретаря СНБО Данилова главой МВД

Издание НВ 13 июля в своем новом материале со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Банковой намерены назначить секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел.

В СНБО не подтвердили, однако и не опровергли такие сведения. В силовом ведомстве только уточнили, что на данный момент не могут сказать ничего конкретного.

Алексей Данилов лично проигнорировал соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, известно, что на пост главы МВД также рассматривается кандидатура Александра Ефименко, который во времена Януковича был заместителем главы УМВД в Херсонской области.