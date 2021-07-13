УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Арсен Аваков официально подал в отставку

13 июля 2021, 18:20
Прослушать новость
Остановить

О заявлении Авакова стало известно во вторник, 13 июля, позже информацию подтвердили официально.

Арсен Аваков
Арсен Аваков больше 7 лет был министром МВД / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, во вторник, 13 июля, подал заявление об отставке. Заявление Авакова будет рассмотрено в ходе заседания Верховной Рады в четверг, 15 июля. Информация официально подтверждена.

О том, что Аваков подал заявление об отставке, сообщили сразу несколько средств массовой информации со ссылкой на собственные источники. В частности, издание Вести указывало, что документ, поданный министром в Раду, датирован 13 июля.

Информацию также подтверждало харьковское издание Newsroom.

"Арсен Аваков написал заявление на увольнение. Об этом 13 июля Newsroom сообщили собственные источники. Теперь Верховная Рада должна проголосовать за отставку харьковчанина", - указывают журналисты.

Также, как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал собеседник издания во фракции Слуга народа.

Реклама

Сведения подтвердили и источники журналиста Сергея Лещенко.

"Мои инсайдеры только что подтвердили информацию, что Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - написал он в своем Telegram-канале.

А теперь - официально: Аваков подал в отставку с поста главы МВД.

Напомним, информагентство УНН ранее сообщило, что Верховная Рада в четверг, 15 июля, рассмотрит вопрос отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины. Подробные детали журналисты не указали.

Назначение секретаря СНБО Данилова главой МВД

Издание НВ 13 июля в своем новом материале со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Банковой намерены назначить секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел.

В СНБО не подтвердили, однако и не опровергли такие сведения. В силовом ведомстве только уточнили, что на данный момент не могут сказать ничего конкретного.

Алексей Данилов лично проигнорировал соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, известно, что на пост главы МВД также рассматривается кандидатура Александра Ефименко, который во времена Януковича был заместителем главы УМВД в Херсонской области.

Кабмин МВД Арсен Аваков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Арсен Аваков официально подал в отставку». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астрологУ Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Путин признался, что намерен идти до конца в УкраинеПутин признался, что намерен идти до конца в Украине Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляжеПлемянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже 5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет "Боженька, это страшное": на Закарпатье село превратилось в бурную реку"Боженька, это страшное": на Закарпатье село превратилось в бурную реку

Последние новости

18:35

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

18:20

Арсен Аваков официально подал в отставку

18:00

Мать с двумя детьми выгоняли из железнодорожного вокзала в Запорожье: всему виной дети - они спали Видео

17:56

"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине Видео

17:54

Чего ни в коем случае нельзя заказывать в Макдональдс: закуски и напитки Видео

Реклама
17:48

Руками Меркель Россия прокладывает себе путь к Украине мнение

17:46

Выступающая за натуральность и естественную красоту Руслана обколола губы филлером

17:17

Джессика из Холостяка нашла себе парня и показала совместные фото

17:13

Приметы на 14 июля: что нельзя делать Видео

17:06

США устроят крах Северного потока-2: в Нафтогазе назвали сценарий провала газовых планов России

17:02

Фейки Порошенко и оды Зеленскому: Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги

17:00

Суд наложил арест на имущество Козака Видео

16:49

В Харькове скончался младенец из-за детской смеси: мать удивила поступком Видео

16:37

Скандал в Запорожье: директор школы обвинила родителей в краже ковра, купленного за их деньги

16:33

Завершились съемки Русалочки с темнокожей актрисой Холли Бэйли

15:59

СМИ объявили о заседании Рады по отставке Авакова

15:56

В Святогорске по программе "Большая стройка" откроют госпиталь для реабилитации военных

15:55

Моргенштерн полностью оправдался за пропаганду наркотиков в песнях

15:55

Тарифы на тепло в Украине резко взлетят: сколько будем платить Видео

15:40

"Это не только собственность России": Зеленский сделал громкое заявление Видео

Реклама
15:30

Милое видео: на курорте в Одессе мужчина спас птичку от жары и стал звездой Видео

15:21

Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

15:12

В Украине отменяется учеба в старших классах: что делать родителям

15:04

Битва на Троещине: в Киеве смешно подрались велосипедист и водитель грузовика Видео

14:46

Упала в траву, лицо синее: на Винничине автомобиль врезался в коляску с 11-месячной девочкой Видео

14:37

Украинцы все чаще ездят на отечественном электротранспорте

14:28

На Житомирщине военный выстрелил ребенку в спину: подозревают полковника главразведки Видео

14:11

Гороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денег Видео

14:10

Статьи пишет, а говорить не хочет: Зеленский тонко пошутил над Путиным и позвал его на встречу Видео

13:37

Песков заявил, что Путин готов устроить рандеву с Зеленским, но при одном условии Видео

13:35

Даша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

13:12

Зеленский объяснил, почему откладывается его встреча с Путиным, Меркель и Макроном

13:00

Рак кишечника: ученые назвали лекарство, которое может вызвать болезнь Видео

12:50

Марго Робби устала от Харли Квинн и готова бросить роль

12:50

Мощные гарантии для Украины по газу на 10-15 лет: Зеленский поставил условие Западу по запуску СП-2 Видео

12:41

"Зарабатываем копейки – и те забирают": на Житомирщине разгорелась война за чернику Видео

12:03

"Автомагистраль-Юг" ко Дню Независимости восстановит Театральную площадь и фасад оперы в Киеве

12:02

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

11:48

Данилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВД

11:32

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

Реклама
11:30

Alyona Alyona ответила украинцам за скандал из-за песни с русским исполнителем

11:28

Массовое отравление на мясокомбинате в Глобино: пострадали 16 работников Видео

11:21

Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

11:05

Экономия миллиона кВт-ч электроэнергии в год: повышена энергоэффектиновсть меткомбината Ильича

10:50

"Множит на ноль нашу украинизацию": Ницой снова подвергла жесткой критике футболиста Довбика Видео

10:34

В Винницкой области авто от удара отбросило на обочину, где стояли женщины: две из них погибли

10:24

Голая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновении

10:22

Экс-"слуга народа" Шевченко отвесил комплимент Путину и назвал россиян "братским народом"

10:03

Опасная забава: в России туристки сорвались с качелей прямо в каньон Видео

09:50

Жара и удар стихии: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца лета

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять