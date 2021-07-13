СМИ объявили о заседании Рады по отставке Авакова и назвали дату

Заседание Рады по вопросу отставки Авакова состоится в четверг, 15 июля - СМИ / УНИАН

Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова уже в четверг, 15 июля. О деталях такого решения пока не сообщается.

"В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова", - сообщает информагентство Украинские национальные новости (УНН) со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергал информацию о потенциальной отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел и планы по объявлению внеочередных парламентских выборов.Читайте такжеЗеленский рассказал, когда Аваков может уйти в отставку

При этом президент Зеленский заявлял, что он готов будет выступить за отставку главы МВД Авакова в том случае, если следствие докажет невиновность обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета.

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