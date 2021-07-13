"Вслед за свом министром": советник Авакова сделал заявление об отставке

Шкиряк сказал, что "время пришло".
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что уходит с должности из-за отставки "его" министра Арсена Авакова.
Об этом Шкиряк написал в Facebook.
"7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым", - отметил советник.
Он добавил, что "это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена".
"В конце концов, всему свое время, и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой", - заявил Шкиряк и добавил к посту заявление Авакова об отставке.
Также он написал, что гордится таким сотрудничством.
Отставка Авакова: о чем сообщал Главред
- Министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, во вторник, 13 июля, подал заявление об отставке.
- Заявление Авакова будет рассмотрено в ходе заседания Верховной Рады в четверг, 15 июля. Информация официально подтверждена.
Кто может возглавить МВД
Замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов:
- Денис Монастырский
- Александр Бакумов.
Фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.
Кто такой Денис Монастырский
Денис Монастырский - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.