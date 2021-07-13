"Вслед за свом министром": советник Авакова сделал заявление об отставке

Шкиряк узодит вслед за "своим" министром / Facebook

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что уходит с должности из-за отставки "его" министра Арсена Авакова.

Об этом Шкиряк написал в Facebook.

"7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым", - отметил советник.

Он добавил, что "это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена".

"В конце концов, всему свое время, и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой", - заявил Шкиряк и добавил к посту заявление Авакова об отставке.

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Также он написал, что гордится таким сотрудничством.

Отставка Авакова: о чем сообщал Главред

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, во вторник, 13 июля, подал заявление об отставке.

Заявление Авакова будет рассмотрено в ходе заседания Верховной Рады в четверг, 15 июля. Информация официально подтверждена.

Кто может возглавить МВД

Замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов:

Денис Монастырский Александр Бакумов.

Фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.

Кто такой Денис Монастырский

Денис Монастырский - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.