Саммит лидеров "Нормандии" и контрудар ВСУ: Украина поставила России резкое условие по Донбассу

Киев предлагает шаги для мира на Донбассе, однако Москва упорно игнорирует такие инициативы, сказал Олег Николенко.
России следует прекратить мыслить категориями войны и начать реализацию взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на Донбассе. В Киеве ожидают выполнения Москвой парижских договоренностей 2019 года. Украине стремится к миру и призывает российское государство согласиться на встречу лидеров на Донбассе. При этом Киев оставляет за собой право ответа на военные атаки российских гибридных войск в зоне ООС. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
В комментарии РБК-Украина дипломат сказал о том, что РФ должна прекратить использовать риторику о войне и перейти к выполнению взятых на себя обязательств. Киев со своей стороны пытается не "втянуть Россию в какие-то силовые действия", как говорил Лавров, а наоборот, призывает Москву к урегулированию конфликта на базе дипломатии.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ
По его словам, жители захваченных ОРДЛО за 7 лет уже достаточно увидели "российских силовых действий, горя и разрухи". Украинское государство предлагает инициативы по миру, в то время как Москва их блокирует. Украина призывает Россию выполнять договоренности, достигнутые по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.
Николанко уточнил, что Киев требует от Москвы выполнения ряда обязательств, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта на Донбассе.
Что требует Украина от России по Донбассу
- Отведение войск и техники от линии разграничения
- Соблюдения режима прекращения огня
- Разблокировки работы пунктов пропуска на Донбассе (КПВВ)
- Доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса
Также представитель МИД акцентировал внимание на том, что Украина готова к встрече лидеров нормандской четверки без предварительных условий и надеется, что Россия даст согласие на проведение таких переговоров.
"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", - уточнил дипломат.Читайте такжеСаммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу
Николенко подчеркнул, что, несмотря на стремление Украины к миру, Киев оставляет за собой право реагировать на наступательные действия противника и возможные провокации в соответствии с договоренностями по прекращению огня.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, создании на Донбассе провокационной ситуации, которая якобы направлена на то, чтобы боевики "ДНР" и россияне ответили на такие действия.
Обострение на Донбассе и применение ВСУ БПЛА Bayraktar
Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил, что ВСУ подняли в воздух беспилотный летательный аппарат Bayraktar и нанесли удар по позициям российско-террористических войск "ДНР". Такие действия стали ответом на обстрелы украинских позиций в районе Гранитного, и привели к уничтожению вражеской пушки.
В штабе Операции объединенных сил подтвердили информацию об использовании беспилотника Bayraktar на Донбассе. По данным украинских военных, российские боевики обстреляли позиции ВСУ в направлении Гранитного. Ранения получили двое бойцов ООС, один из них погиб. В ответ по приказу главнокомандующего войсками Залужного был применен БПЛА.
Франция и Германия заявили об обеспокоенности в связи с обострением военного конфликта на Донбассе и использованием Украиной Bayraktar . Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и подчеркнули, что продолжают работать над урегулированием конфликта в рамках нормандского формата.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что БПЛА Bayraktar находятся на балансе украинских войск уже полгода. Причем они размещены не только на Донбассе, но и в южных и северных регионах страны. Украина готова применять беспилотники даже в боевых условиях.