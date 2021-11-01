Саммит лидеров "Нормандии" и контрудар ВСУ: Украина поставила России резкое условие по Донбассу

В МИД Украины призвали Россию соблюдать парижские договоренности 2019 года / УНИАН

России следует прекратить мыслить категориями войны и начать реализацию взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на Донбассе. В Киеве ожидают выполнения Москвой парижских договоренностей 2019 года. Украине стремится к миру и призывает российское государство согласиться на встречу лидеров на Донбассе. При этом Киев оставляет за собой право ответа на военные атаки российских гибридных войск в зоне ООС. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина дипломат сказал о том, что РФ должна прекратить использовать риторику о войне и перейти к выполнению взятых на себя обязательств. Киев со своей стороны пытается не "втянуть Россию в какие-то силовые действия", как говорил Лавров, а наоборот, призывает Москву к урегулированию конфликта на базе дипломатии.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

По его словам, жители захваченных ОРДЛО за 7 лет уже достаточно увидели "российских силовых действий, горя и разрухи". Украинское государство предлагает инициативы по миру, в то время как Москва их блокирует. Украина призывает Россию выполнять договоренности, достигнутые по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

Николанко уточнил, что Киев требует от Москвы выполнения ряда обязательств, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта на Донбассе.

Что требует Украина от России по Донбассу

Отведение войск и техники от линии разграничения

Соблюдения режима прекращения огня

Разблокировки работы пунктов пропуска на Донбассе (КПВВ)

Доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса

Также представитель МИД акцентировал внимание на том, что Украина готова к встрече лидеров нормандской четверки без предварительных условий и надеется, что Россия даст согласие на проведение таких переговоров.

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"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", - уточнил дипломат.Читайте такжеСаммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу

Николенко подчеркнул, что, несмотря на стремление Украины к миру, Киев оставляет за собой право реагировать на наступательные действия противника и возможные провокации в соответствии с договоренностями по прекращению огня.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, создании на Донбассе провокационной ситуации, которая якобы направлена на то, чтобы боевики "ДНР" и россияне ответили на такие действия.

Обострение на Донбассе и применение ВСУ БПЛА Bayraktar

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил, что ВСУ подняли в воздух беспилотный летательный аппарат Bayraktar и нанесли удар по позициям российско-террористических войск "ДНР". Такие действия стали ответом на обстрелы украинских позиций в районе Гранитного, и привели к уничтожению вражеской пушки.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили информацию об использовании беспилотника Bayraktar на Донбассе. По данным украинских военных, российские боевики обстреляли позиции ВСУ в направлении Гранитного. Ранения получили двое бойцов ООС, один из них погиб. В ответ по приказу главнокомандующего войсками Залужного был применен БПЛА.

Франция и Германия заявили об обеспокоенности в связи с обострением военного конфликта на Донбассе и использованием Украиной Bayraktar . Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и подчеркнули, что продолжают работать над урегулированием конфликта в рамках нормандского формата.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что БПЛА Bayraktar находятся на балансе украинских войск уже полгода. Причем они размещены не только на Донбассе, но и в южных и северных регионах страны. Украина готова применять беспилотники даже в боевых условиях.