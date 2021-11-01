"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес Украины

Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть" Россию в боевые действия на Донбассе / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, создании "провокационной ситуации" с целью якобы ответных действий со стороны боевиков "ДНР" и подключения России к войне на Донбассе. При этом он посчитал "загадочной" ситуацию с применением ВСУ биспилотника Bayraktar и вспомнил о несуществующем "заявлении" украинского министра обороны Андрея Тарана.

"Да, обострение (на Донбассе, - ред.) налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - заявил Лавров в эфире телеканала Россия-24.

Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФПри этом он назвал "загадочной историей" заявления о применении БПЛА Bayraktar на Донбассе. По его словам, дескать, "командующий ВСУ" подтвердил такие сведения, а "министр обороны" их якобы опроверг. (На самом деле Генштаб ВСУ подтвердил, что Bayraktar был использован в зоне ООС, а глава Минобороны Таран об этом не говорил – заявление оказалось фейком, - ред.)

"Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва передала лидерам Украины, Франции и Германии свои предложения по встрече нормандской четверки. Теперь российские власти ожидают ответа.

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Применение ВСУ БПЛА Bayraktar на Донбассе

Волонтер Роман Доник 26 октября заявил о том, что гибридные российские войска обстреляли позиции сил ООС на Донбассе в направлении Гранитного. ВСУ в ответ применили беспилотник Bayraktar, в результате чего была уничтожена вражеская пушка.

В Штабе ООС подтвердили информацию, согласно которой беспилотник Bayraktar был задействован в ходе военного конфликта на Донбассе. Российские боевики обстреляли украинские позиции в районе Гранитного. Ранения получили двое военных ВСУ, один из них погиб. В ответ украинские военные по приказу главнокомандующего войсками Залужного применили Bayraktar.

Франция и Германия выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта на Донбассе и использованием Украиной беспилотника Bayraktar. Париж и Берлин призвали стороны к стабилизации ситуации и заявили о том, что работают над вопросом урегулирования вооруженной конфронтации в рамках Минских соглашений.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал о том, что БПЛА Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных, а также южных регионах страны. Военные готовы применять беспилотники в том числе и в боевых условиях.