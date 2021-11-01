УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес Украины

1 ноября 2021, 12:59

В МИД РФ заявили об обострении на Донбассе и назвали "загадочной" историю с применением ВСУ беспилотника Bayraktar.

Лавров
Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть" Россию в боевые действия на Донбассе / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, создании "провокационной ситуации" с целью якобы ответных действий со стороны боевиков "ДНР" и подключения России к войне на Донбассе. При этом он посчитал "загадочной" ситуацию с применением ВСУ биспилотника Bayraktar и вспомнил о несуществующем "заявлении" украинского министра обороны Андрея Тарана.

"Да, обострение (на Донбассе, - ред.) налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - заявил Лавров в эфире телеканала Россия-24.

Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФПри этом он назвал "загадочной историей" заявления о применении БПЛА Bayraktar на Донбассе. По его словам, дескать, "командующий ВСУ" подтвердил такие сведения, а "министр обороны" их якобы опроверг. (На самом деле Генштаб ВСУ подтвердил, что Bayraktar был использован в зоне ООС, а глава Минобороны Таран об этом не говорил – заявление оказалось фейком, - ред.)

"Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва передала лидерам Украины, Франции и Германии свои предложения по встрече нормандской четверки. Теперь российские власти ожидают ответа.

Реклама

Применение ВСУ БПЛА Bayraktar на Донбассе

Волонтер Роман Доник 26 октября заявил о том, что гибридные российские войска обстреляли позиции сил ООС на Донбассе в направлении Гранитного. ВСУ в ответ применили беспилотник Bayraktar, в результате чего была уничтожена вражеская пушка.

В Штабе ООС подтвердили информацию, согласно которой беспилотник Bayraktar был задействован в ходе военного конфликта на Донбассе. Российские боевики обстреляли украинские позиции в районе Гранитного. Ранения получили двое военных ВСУ, один из них погиб. В ответ украинские военные по приказу главнокомандующего войсками Залужного применили Bayraktar.

Франция и Германия выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта на Донбассе и использованием Украиной беспилотника Bayraktar. Париж и Берлин призвали стороны к стабилизации ситуации и заявили о том, что работают над вопросом урегулирования вооруженной конфронтации в рамках Минских соглашений.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал о том, что БПЛА Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных, а также южных регионах страны. Военные готовы применять беспилотники в том числе и в боевых условиях.

viber
новости России МИД России ЛДНР Сергей Лавров новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-хВ моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в бедуПриметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелитьсяТарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиникахНа украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежноВозобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно
13:45

Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"

13:14

"Министропад" продолжается: в отставку подал Олег Уруский

13:13

Резников станет министром обороны: Арахамия сделал заявление об отставке Тарана и назвал причину

13:04

В Минздраве заявили о стабилизации COVID-ситуации в Украине: медики не согласны

13:03

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

Реклама
12:59

"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес Украины Видео

12:48

Скандалы и штрафы: в Киеве полиция устроила COVID-рейды в транспорте Видео

12:43

Пропадает нюх, сухой кашель и температура: врач описал симптомы нового штамма коронавируса "Дельта+"

12:36

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

12:26

Позитив Алексей Завгородний получил серьезную травму на гастролях в Египте

12:21

"Уводит чужих мужей": на Запорожье женщина с фантазией отомстила "любимому" и его новой пассии

12:12

Без транзита газа в Европу вырастут шансы на войну Москвы против Киева - Витренко

12:11

Зеленский "переплюнул" Порошенко в антирейтинге политиков, но за него все равно готовы голосовать - опрос

11:55

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

11:40

Без матери осталось 11 детей: коронавирус забрал жизнь беременной женщины в Хмельницком

11:40

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

11:33

В Минцифры объяснили, как правильно сгенерировать ковид-сертификаты в "Дія" Видео

11:31

В Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне Видео

11:29

Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником

11:28

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

Реклама
11:15

Ударные беспилотники Bayraktar будут делать в Украине - посол

11:11

В России обнаружили несколько эпизодов двух новых штаммов коронавируса

10:57

В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: на каких улицах нельзя больше 50 Видео

10:48

Алексей Резников подал в отставку

10:44

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях Видео

10:42

"Начался ад": бойцы ВСУ рассказали, как зашли в Старомарьевку в "серой зоне" Видео

10:29

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист Видео

10:20

В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

10:15

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

10:12

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

10:04

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ Видео

09:45

Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19 Видео

09:39

Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

09:23

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Видео

09:06

В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина Видео

09:03

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

09:02

"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Видео

08:55

Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

08:51

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

08:45

Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей мнение

Реклама
08:44

COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину Видео

08:43

Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

08:22

Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч Видео

08:03

MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

07:49

Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет Видео

07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся Видео

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять