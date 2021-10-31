В России заявили о готовности провести встречу в нормандском формате

Сергей Лавров / Reuters

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас ожидается от них реакция.

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, "когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали".

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Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.