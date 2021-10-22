Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате

Украина не выполнила решения саммита в Париже 2019 года - Лавров / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об обещании российского президента Владимира Путина относительно проведения встречи в нормандском формате по Донбассу на уровне председателей внешнеполитических ведомств, дескать, являются "передергиванием". По его словам, Путин сказал Макрону и Меркель о якобы "неадекватности" призывов Украины по переговорам из-за, дескать, "невыполнения Киевом" парижских договоренностей 2019 года.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон убеждали главу РФ Владимира Путина согласиться на проведение нового саммита в нормандском формате. Однако Путин в ответ обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита лидеров нормандской четверки в Париже в 2019 году.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в "нормандском формате", на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже - а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются", - утверждает Лавров.

Кроме того, по его словам, Путин назвал, дескать, "неадекватными" попытки Киева созвать саммит в нормандском формате в сложившейся ситуации.

"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 октября в ходе онлайн-брифинга сказал о том, что заявления Лаврова о неготовности России к проведению встречи в нормандском формате является "плевком в лицо Франции и Германии", поскольку российский президент Путин пообещал проведение встречи на уровне министров иностранных дел в ходе телефонного разговора с Меркель и Макроном.

"Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата", - сказал Кулеба.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.