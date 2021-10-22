УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате

22 октября 2021, 14:15
Прослушать новость
Остановить

Путин заявил о якобы "неадекватности" призывов Киева по организации встречи в нормандском формате в нынешних условиях, сказал Сергей Лавров.

Лавров
Украина не выполнила решения саммита в Париже 2019 года - Лавров / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об обещании российского президента Владимира Путина относительно проведения встречи в нормандском формате по Донбассу на уровне председателей внешнеполитических ведомств, дескать, являются "передергиванием". По его словам, Путин сказал Макрону и Меркель о якобы "неадекватности" призывов Украины по переговорам из-за, дескать, "невыполнения Киевом" парижских договоренностей 2019 года.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон убеждали главу РФ Владимира Путина согласиться на проведение нового саммита в нормандском формате. Однако Путин в ответ обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита лидеров нормандской четверки в Париже в 2019 году.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в "нормандском формате", на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже - а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются", - утверждает Лавров.

Кроме того, по его словам, Путин назвал, дескать, "неадекватными" попытки Киева созвать саммит в нормандском формате в сложившейся ситуации.

"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - подчеркнул Сергей Лавров.

Реклама

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 октября в ходе онлайн-брифинга сказал о том, что заявления Лаврова о неготовности России к проведению встречи в нормандском формате является "плевком в лицо Франции и Германии", поскольку российский президент Путин пообещал проведение встречи на уровне министров иностранных дел в ходе телефонного разговора с Меркель и Макроном.

"Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата", - сказал Кулеба.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

viber
нормандский формат Владимир Путин МИД России Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот деньПолнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробностиВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минутСамый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носковЛегкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков В Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививкиВ Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививки

Последние новости

14:15

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате

13:55

Мир Наизнанку Эквадор: известна дата премьеры нового сезона тревел-шоу Видео

13:50

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

13:44

Сезонный фактор и мигающая лампочка: почему Слуга народа теряет позиции мнение

13:39

"Метинвест" поставит 300 тонн кислорода больным COVID-19 в Киеве и Харьковской области

Реклама
13:33

Синоптик пообещала украинцам новую порция тепла: прогноз погоды до конца октября

13:00

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

12:46

Финиша пандемии COVID-19 может не быть: Ляшко сделал прогноз о возвращении к "нормальной жизни" Видео

12:43

Врач объяснила, почему даже переболевшим на COVID-19 людям нужно обязательно вакцинироваться Видео

12:33

Думали, что сломался алкотестер: пьяный украинец ошарашил полицию в Польше

11:56

Киев - на пороге "красной зоны": Кличко озвучил все возможные запреты Видео

11:56

"Большая стройка" пришла в аэропорт Днепра: строят новую полосу и терминал

11:45

В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ"

11:43

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

11:36

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 Видео

11:34

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начинаются каникулы в Киеве

11:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:53

Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома Видео

10:47

Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

10:44

Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

Реклама
10:27

В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

10:12

Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

10:07

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

10:05

Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату Видео

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

Реклама
05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять