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Удар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

30 октября 2021, 05:28
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ВСУ могли применить Bayraktar на Донбассе еще гораздо раньше, сказал Павел Климкин.

Война на Донбассе
Россия и боевики "ДНР" не выполняют Минские соглашения - дипломат / УНИАН

Турецкие беспилотники Bayraktar находятся на балансе Вооруженных сил Украины уже несколько недель, и они могли быть применены еще гораздо раньше. Уничтоженное на Донбассе вооружение противника находилось практически на линии столкновения сторон, поэтому понятно, кто на самом деле не выполняет Минские соглашения. В Кремле будут рассматривать возможность ответа Киеву, однако большого военного конфликта не будет. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что турецкие БПЛА Bayraktar на вооружении ВСУ уже несколько недель, однако они были применены только теперь. Уничтоженное оружие противника, которое оказалось почти на линии ограничения, показывает, кто нарушает минские договоренности.Читайте такжеBayraktar на Донбассе – это защита Украины: Зеленский предупредил о новых контрударах ВСУ

"Наши молодцы, я всех поздравляю. Но почему только сейчас - "Байрактары" на вооружении уже несколько недель. Мы прекрасно видим, что уничтоженное вооружение находилось почти на линии столкновения. Может ли оно там быть? Нет. Кто не выполняет Минские договоренности – вопрос очень простой", - отметил Климкин.

По его словам, Москва будет отвечать на уровне риторики и изучать возможность усиление давления на Киев при помощи обстрелов. Однако большая военная операция не ожидается.

"Будут ли они (Россия) подкручивать ситуацию? На словах – конечно, что будут, им это выгодно. Что касается Путина – он будет много говорить, но перед встречей с ключевыми лидерами (саммит G-20, Климатический саммит), будет последовательно смотреть, будут ли они повышать ставки обстрелами. Большой операции сейчас не будет" – подчеркнул Павел Климкин.

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Применение Украиной БПЛА на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября заявил о том, что российско-террористические войска "ДНР" совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении Гранитного на Донбассе. В ответ украинские военные применили беспилотники Bayraktar, нанесли контрудар по противнику и уничтожили вражескую пушку.

В ВСУ подтвердили, что российские гибридные войска 26 октября из гаубиц Д-30 обстреляли позиции Украины в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранение, один из них погиб. По приказу главнокомандующего Валерия Залужного военные в ответ применили беспилотник Bayraktar.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что БПЛА Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и на юге и севере страны. Украинские войска готовы применять такие беспилотники в любое время суток, в том числе и в боевых условиях.

Франция и Германия объявили об обеспокоенности в связи с обострением военного конфликта на Донбассе и применением Украиной беспилотника Bayraktar. Париж и Берлин призвали стороны конфронтации к стабилизации ситуации, а также сказали о том, что продолжают работать над урегулированием конфликта в рамках нормандского формата с целью реализации "Минска".

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