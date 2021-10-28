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Контрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

28 октября 2021, 20:30

Ситуация на Донбассе противоречит договоренностям сторон о прекращении огня, сказали в МИД Франции.

Bayraktar TB2
Во Франции обеспокоены применением Украины Bayraktar TB2 на Донбассе / Twitter/DefenceU

Официальный Париж обеспокоен усилением боевых действий на Донбассе в виде все более частого применения тяжелых видов вооружений, запрещенных "Минском", и применением ВСУ беспилотника Bayraktar в зоне конфликта. Франция и Германия работает над урегулированием конфликта в рамках нормандского формата с целью выполнения Минских соглашений, и призывает стороны к стабилизации ситуации на фронте.

"Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар" – сообщили в МИД Франции и сказали, что такая ситуация не соответствует договоренностям о прекращении огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.Читайте такжеBayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

Французское дипломатическое ведомство утверждает, что Франция и Германия продолжает работать над реализацией Минских соглашений, выполнение которых является единственным вариантом урегулирования конфликта на Донбассе. Париж и Берлин призывают стороны конфликта не обострять ситуацию.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках Нормандского формата с целью полного выполнения Минских договоренностей, являющихся единственной утвержденной основой для продолжительного разрешения конфликта на Донбассе. Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", - подчеркнули в МИД Франции.

Применение беспилотника Bayraktar на Донбассе

Волонтер Роман Доник 26 октября сделал заявление о том, что украинская армия в ответ на обстрел российско-террористическими войсками "ДНР" позиций ВСУ в районе населенного пункта Гранитное, подняла в воздух беспилотный летательный аппарат Bayraktar и нанесла удар в ответ по противнику. Была уничтожена вражеская пушка.

В ВСУ подтвердили факт применения Bayraktar на Донбассе. Согласно данным украинских военных, российские боевики днем 26 октября применили гаубицы Д-30 для обстрела украинских позиций в районе Гранитного. Двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения, один из них погиб. Украина вынуждено применила Bayraktar по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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