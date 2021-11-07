Меткий удар ВСУ и наказание врага: военные показали фото сбитого БПЛА боевиков РФ на Донбассе

ВСУ сбили беспилотник боевиков на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные фиксируют неоднократные случаи применения противником на Донбассе беспилотников, при помощи которых они сбрасывают взрывные устройства на позиции Вооруженных сил Украины. Однако силы ООС контролируют воздушное пространство и готовы наказать врага, что и произошло на этот раз. В результате был сбит БПЛА российско-террористических войск.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, ВСУ в последнее время фиксируют неоднократные случаи применения БПЛА российскими гибридными войсками. При помощи беспилотников противник сбрасывает взрывные устройства на украинские позиции.Читайте такжеBayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА под время облета линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно осуществлять свои преступные действия", - отметили в штабе.

Фото сбитого ВСУ вражеского беспилотника на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Фото сбитого ВСУ вражеского беспилотника на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Фото сбитого ВСУ вражеского беспилотника на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Впрочем, как говорят в командовании ООС, планы российско-террористических войск не всегда идут по задуманному сценарию, так как украинцы осуществляют контроль воздушного пространства и уничтожают их беспилотники.

"Так случилось и в этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - подчеркивается в сообщении.

ВСУ сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Вооруженные силы Украины в субботу, 6 ноября, сбили беспилотник российско-террористических войск на Донбассе. Согласно данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования РФ использовали БПЛА в направлении населенного пункта Болотенное, расположенный в 22 километрах северо-восточнее Луганска. Вражеский беспилотник был сбит украинскими войсками рядом с зоной видимости патруля СММ ОБСЕ.

7 ноября, в воскресенье, боевики РФ применили два беспилотных летательных аппарата на направлениях Саханка-Водяное и Пикузы-Гнутово. Они сбросили гранаты на украинские позиции.