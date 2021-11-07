Удар Bayraktar на Донбассе: эксперт объяснил провал РФ

Беспилотник Bayraktar TB2 / Twitter/DefenceU

Успешное применение Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе принесло наибольший информационный эффект, а не военный, заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, Россия не смогла его нейтрализовать, ведь враг не располагает подобной техникой.

Эксперт подчеркнул, что у России есть много макетов подобных БПЛА, но ударного беспилотника, уже прошедшего боевые испытания, до сих пор нет.

Он пояснил, что у РФ есть израильские беспилотники, которые были закуплены до войны с Украиной, однако они являются не ударными, а разведывательными.

"Я думаю, что у России есть шанс лишь каким-то образом скопировать или украсть такую технологию. Но удастся ли им довести это до промышленных серийных образцов – это вопрос", – уверен эксперт.

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Он считает, что на оккупированном Донбассе у России связаны руки, потому что она не может широко использовать свою противовоздушную оборону.

"Оккупационный контингент, особенно военнослужащие, завербованные из числа украинского населения оккупированных территорий просто будет деморализован. Ведь ты не знаешь, когда к тебе прилетит эта ракета, оказывается, Россия ничем не может помочь", – добавил Самусь.

Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

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