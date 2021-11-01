Ударные беспилотники Bayraktar будут делать в Украине - посол

Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, уже заполнены.
В Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.
Производственные мощности, на которых производят Bayraktar в Турции, уже заполнены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников, рассказал дипломат в комментарии "Радио Свобода"
Боднар заявил, что вскоре в Украине появится центр развития и ремонта беспилотников Bayraktar, а также учебный центр, создание которого предусмотрено меморандумом, подписанным между компанией-производителем турецких беспилотников и министерством обороны Украины.
"Это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству Bayraktar в Украине. Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ошибочное впечатление для наших зрителей или слушателей, но на самом деле работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы", - подчеркнул Боднар.
Беспилотники Bayraktar на Донбассе
26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktarи ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов.
По словам президента Владимира Зеленского, что ВСУ будут продолжать применять беспилотники против пророссийских боевиков на территории временно оккупированного Донбасса.