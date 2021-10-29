Bayraktar на Донбассе – это защита Украины: Зеленский предупредил о новых контрударах ВСУ

Владимир Зеленский / Офис президента

Действия Украины на Донбассе продиктованы защитой территориальной целостности и суверенитета государства. Нет никакого наступления – украинское государство только отвечает, причем в рамках договоренностей по прекращению огня. Бесплотники Bayraktar нужны ВСУ для защиты, и украинские военные будут их применять в случае необходимости защищать свою землю. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего визита в Одессу в пятницу, 29 октября, он рассказал о том, что Украина защищает свою территорию и отвечает на вызовы исключительно в рамках действующего режима прекращения огня.

" Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что бесплотники Bayraktar используются Вооруженными силами Украины для защиты своей территории. Армия будет их применять и в дальнейшем по мере необходимости.

"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине она именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, то она так и делает. И дальше она будет действовать по этому принципу", - подчеркнул Владимир Зеленский.