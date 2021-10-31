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Донбасс превратят в полигон: эксперт спрогнозировал ответ РФ на удары Bayraktar

31 октября 2021, 15:57
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Украинские БПЛА стратегически военную ситуацию самостоятельно изменить не смогут, считает Александр Саенко.

Bayraktar беспилотники дроны БПЛА
Украина применила Bayraktar на Донбассе / Baykardefence

Военный эксперт Александр Саенко прокомментировал применение ВСУ на Донбассе ударных беспилотников Bayraktar.

По его мнению, украинские БПЛА стратегически военную ситуацию самостоятельно изменить не смогут. Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, любое оружие должно применяться комплексно.

"На отдельных направлениях, допустим, на танкоопасных, они способны будут прикрыть районы, направления возможных ударов. Но не надо забывать, что Россия – мощный враг", - говорит эксперт.

Он прогнозирует, что в ответ Россия может пытаться изменить на Донбассе тактику применения средств РЭБ.

"Возможно, какие-то более новые средства заведут, и будут использовать это как полигон для отработки системы противодействия Байрактарам в этой войне", - не исключил собеседник.

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По мнению Саенко, россияне сейчас "будут вновь провоцировать Украину, смотреть, как она будет отвечать, будут ли Байрактары применены снова".

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Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

viber
беспилотник новости Украины новости Донбасса
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