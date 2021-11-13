Мощный удар Bayraktar на Донбассе: Резников анонсировал новые закупки БПЛА

БПЛА Bayraktar будут применяться на Донбассе, подчеркнул Алексей Резников.
В 2022 году Министерство обороны купит в Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины.
По словам министра обороны Алексея Резникова, планируются дополнительные закупки БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он в ходе визита в районе проведения операции Объединенных сил.
Глава МО пояснил, что БПЛА Bayraktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН".
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.
Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.
В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.
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