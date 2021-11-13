Путин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в Украину

В минских соглашениях не сказано о том, что Россия является стороной конфликта, уверен Владимир Путин.
Россия не согласна и никогда не согласится с тем, что она является стороной конфликта на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
Как подчеркнул он в интервью пропагандистской ВГТРК, в минском комплексе мер якобы об этом не идет речь.
"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - отметил хозяин Кремля.
Он говорит, что Россию часто обвиняют в неисполнении минских договоренностей, но сформулировать что конкретно, не могут.
Кроме того, Путин назвал алармистскими заявления о том, что РФ готовит вторжение в Украину.
"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - добавил он.
Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.
В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.
Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.
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