Путин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в Украину

Владимир Путин / Reuters

Россия не согласна и никогда не согласится с тем, что она является стороной конфликта на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул он в интервью пропагандистской ВГТРК, в минском комплексе мер якобы об этом не идет речь.

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - отметил хозяин Кремля.

Он говорит, что Россию часто обвиняют в неисполнении минских договоренностей, но сформулировать что конкретно, не могут.

Кроме того, Путин назвал алармистскими заявления о том, что РФ готовит вторжение в Украину.

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"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - добавил он.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

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