Путин всполошился из-за удара Bayraktar на Донбассе и вспомнил о Минске

В РФ забеспокоились из-за применения Украиной Bayraktar на Донбассе / Baykardefence

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уничтожение на Донбассе украинским беспилотником Bayraktar российской артиллерии, которая вела обстрел мирной территрии.

В интервью на росТВ он заявил, что использование Украиной БПЛА нарушает минские соглашения. При этом российский президент умолчал о нарушениях РФ минских соглашений и непрекращающихся обстрелах территории Украины.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал Путин.

Он напомнил, что одновременно с этим НАТО организовала внеплановые учения в Черном море. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся", - подчеркнул российский лидер.

Путин считает, что других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи "нормандской четверки", по-прежнему нет.

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"Я считаю, что других механизмов у нас нет, и <...> как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться", - сказал он, отвечая на вопрос об урегулировании на Донбассе и о том, есть ли смысл собирать саммит в "нормандском формате".

Путин подчеркнул, что механизм встречи в "нормандском формате" нужно использовать "хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем" на востоке Украины.

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Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

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