Крылатый трофей – прямое доказательство войск РФ на Донбассе: ВСУ сбили еще один вражеский БПЛА

Беспилотник Орлан-10 применяется при разведке и корректировке огня артиллерии, он находится на балансе только у Вооруженных сил России.
Украинские военные в районе проведение Операции объединенных сил на Донбассе сбили российский беспилотный летательный аппарат Орлан-10, который пересек линию разграничения. Такого рода БПЛА используются для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. Беспилотник находится на балансе только у ВС РФ, что лишний раз подтверждает присутствие российских военных и техники на Донбассе. Об этом заявили в Украинской делегации в ТКГ.
В пресс-службе делегации Киева рассказали о том, что российские боевики в очередной раз нарушили мирные договоренности по Донбассу. В районе проведения ООС они использовали беспилотник, который перелетел линию разграничения. БПЛА был сбит украинскими военными.Читайте такжеМощный удар Bayraktar на Донбассе: Резников анонсировал новые закупки БПЛА
"Российские вооруженные формирования продолжают нарушать Минские соглашения и Комплекс дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Так, в районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке БПЛА противника который пересек линию разграничения на Донбассе", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что это БПЛА Орлан-10, предназначение которого – ведение разведки и корректировка огня артиллерии. Такие беспилотные летательные аппараты находятся на вооружении исключительно Вооруженных сил России.
Как подчеркнули в ТКГ, очередной прецедент продемонстрировал присутствие российских войск и военной техники на Донбассе.
Напомним, 7 ноября в ВСУ заявили о том, что гибридные российские войска на Донбассе постоянно применяют беспилотники с целью сбрасывания взрывных устройств на позиции украинских войск. В результате вражеский БПЛА был сбит.
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Применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе
Волонтер Роман Доник 26 октября заявил, что ВСУ применили купленный у Турции бепилотник Bayraktar в ходе военного противостояния на Донбассе. Украинские войска ответили на действия российских незаконных вооруженных формирований "ДНР", обстрелявших позиции ООС в районе Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.
В штабе ООС подтвердили факт применения Bayraktar на Донбассе. Украинские военные объяснили, что российские боевики из гаубиц Д-30 совершили обстрел позиций ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили двое украинских военных, один из них погиб. Главнокомандующий Залужный отдал приказ применить Bayraktar.
Франция и Германия объявили о том, что они обеспокоены ситуацией на Донбассе и применением армией Украины БПЛА Bayraktar. Они призвали стороны к деэскалации конфликта и заявили о продолжении работы в нормандском формате.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что беспилотники Bayraktar находятся не только на Донбассе, но и в северных и южных областях Украины. Военные готовы применять БПЛА в любое время суток и при любых условиях.
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